La CEOE destaca la normalización del consumo eléctrico en la huelga

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Madrid, 11 nov (EFE).- Las patronales CEOE y Cepyme han destacado este miércoles que la demanda eléctrica apunta a una "normalización" respecto a la de un día laborable habitual tras registrar una caída de en torno al 5 % a las 12:00 horas.

En un comunicado para valorar la evolución de la huelga general, las organizaciones empresariales han subrayado que este descenso está "significativamente por debajo del dato de huelgas anteriores".

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"La tendencia, por tanto, apunta a una normalización de la demanda respecto a la de un día laborable normal", señala la CEOE, que considera que, con la información disponible a mediodía, el seguimiento de la huelga está siendo desigual entre sectores y territorios.

Asimismo, aseguran que, en general, se está dando cumplimiento a los servicios mínimos fijados.EFE