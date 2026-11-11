La CEOE apunta "un bajo seguimiento" de la huelga y denuncia incidencias por piquetes

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Madrid, 11 nov (EFE).- La patronal CEOE ha señalado este miércoles "diferencias" en la huelga general entre sectores y territorios, con un "bajo seguimiento en la mayoría de ellos", y ha denunciado incidencias por piquetes.

En un comunicado para valorar las primeras horas de la huelga general de este miércoles, la patronal ha explicado que está recabando información directamente de sus organizaciones territoriales, sectores y empresas asociadas y analizando la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada.

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En este punto, recoge que, pasadas las 8:00 horas, la demanda eléctrica había descendido en torno a un 10 %, por debajo de las caídas registradas en huelgas anteriores, cuando el descenso superó el 14 %.

Por otro lado, y con la información disponible hasta el momento, la patronal ha constatado diferencias en el seguimiento de la huelga entre sectores y territorios.

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Así, apunta a "un bajo seguimiento en la mayoría de ellos, aunque algo más elevado en las zonas y actividades con mayor presencia sindical".

Asimismo, señala que, a primera hora de la mañana, se estaban cumpliendo los servicios mínimos establecidos.

No obstante, CEOE denuncia algunas incidencias, como dificultades de acceso a polígonos industriales y a grandes ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla por la acción de piquetes, así como al puerto de Algeciras.

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La patronal también condena "actos vandálicos" registrados en días previos en empresas inmobiliarias y las ocupaciones de oficinas por colectivos no sindicales.

Asimismo, reclama que durante la jornada se respete el derecho al trabajo de quienes quieran desarrollar su actividad con normalidad. EFE