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La borrasca provoca en Canarias caída de árboles y piedras, pero ninguna incidencia grave

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- Las primeras horas del paso de la borrasca Charles por Canarias han provocado una veintena de incidencias, la mayoría por caída de árboles o piedras sobre las calzadas, sin heridos y ninguno importante, informa el 112.

El director de este servicio público del Gobierno de Canarias, Moisés Sánchez, ha detallado que doce de los incidentes han tenido lugar en Tenerife, sobre todo en el norte de la isla.

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Siete de esos incidentes tienen que ver con obstáculos a la circulación, como consecuencia de caída de árboles o ramas a la calzada, y se localizan en particular en municipios como La Orotava e Icod de los Vinos.

En La Palma, el municipio más afectado por el viento es Santa Cruz, la capital, donde el 112 ha coordinado una decena de servicios, en su mayoría por desprendimientos, más otro en Breña Alta.

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"Destaca la caída de dos palmeras en la avenida de Los Indianos en la capital de La Palma, que quedaron atravesadas en la vía. En cuanto a la provincia de Las Palmas, se registró a última hora de ayer un desprendimiento en el litoral de Mogán de rocas de gran tamaño, que afectó principalmente a la zona de Patalavaca, de uso marítimo que ya se encontraba cerrado con anterioridad", ha indicado Sánchez. EFE

(foto)

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