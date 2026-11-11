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La borrasca deja de madrugada rachas de viento de más 100 km/h en Canarias,sin incidencias

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- El paso de la borrasca Charles por Canarias ha dejado esta madrugada rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en Tenerife, La Palma y La Gomera y muy próximas a esa velocidad en Gran Canaria y El Hierro, sin incidencias destacadas por el momento, según precisa el servicio de emergencias 112.

Toda Canarias está este miércoles en alerta por fuertes vientos, elevada a nivel máximo en el caso de La Palma y las cumbres de Tenerife. En esas dos islas se han suspendido las clases presenciales.

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De acuerdo con los datos que publica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta madrugada se han medido rachas de viento de 124 Km/h en Izaña, en la cumbre de Tenerife; de 117 en el aeropuerto de La Palma; de 110 en el Roque de los Muchachos, en la cumbre de La Palma; de 109 en el Alto Igualero, La Gomera; de 102 en las Cañadas del Teide, Tenerife; y de 101 en el valle de La Orotava, Tenerife.

También ha habido vientos próximos a esa velocidad en otras islas: 98 Km/h en Tejeda, en la cumbre de Gran Canaria; 97 en San Juan de la Rambla, Tenerife; 96 en San Andrés, El Hierro; y 90 en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.

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En cuanto a las precipitaciones, las más altas corresponden a La Palma, donde están activos avisos por importantes lluvias.

En el aeropuerto de esa isla se han recogido hasta las 8.00 de la mañana 23,9 litros de agua por metro cuadrado, en San Andrés y Sauces, 11,4; en Puntagorda, 10,00; y en Tijarafe, 7,8.

Anoche, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias envió un mensaje ES-Alert a todos los móviles conectados en La Palma (86.100 habitantes) para informar a los ciudadanos de peligro que iban suponer las condiciones previstas en la isla, especialmente durante la madrugada y primeras hora de la mañana.

En Gran Canaria, las incidencias por ahora han sido leves: caída de algún árbol y piedras sobre las calzadas, sin daños.

"La borrasca se ha desplazado un poco respecto a lo previsto en su trayectoria, y durante su primera fase no ha sido tan intensa como se preveía", señala Federico Grillo, responsable de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

A esta hora, la Aemet tiene previsto levantar los avisos naranja por vientos y fuerte oleaje a las 14.00 horas en Tenerife y a las 18.00 horas en las demás islas de la comunidad, salvo en La Palma.

La Palma seguirá en aviso rojo (riesgo extremo) hasta las 12.00 del mediodía y en aviso naranja (riesgo importante) el resto del día.

Para mañana, jueves, ya no hay avisos de riesgo meteorológico previstos en Canarias. EFE

(foto)

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