La Bolsa española sube el 0,46 % y recupera los 20.000 puntos pese al repunte del petróleo

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Madrid, 11 nov (EFE).- La Bolsa española ha subido el 0,46 % este miércoles y ha recuperado el nivel de los 20.000 puntos pese al repunte en el precio del petróleo (2,8 %) y en una jornada semifestiva en Estados Unidos y con la atención de los inversores en los sectores relacionados con la tecnología.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha ganado 91,5 puntos, ese 0,46 %, y ha terminado de negociar en los 20.027,9 puntos, una cota que no se veía desde principios de septiembre. En lo que va de año, avanza el 15,72 %.

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El selectivo español ha abierto con ascensos pero pronto ha perdido fuelle y ha entrado en unas pérdidas que ha mantenido durante buena parte de la sesión, aunque finalmente ha logrado recuperarse para cerrar con ese avance del 0,46 %, impulsado por el buen tono de Wall Street

De los grandes valores de la tabla, Repsol ha subido el 3,03 %, el segundo mayor ascenso, seguido de Telefónica (2,13 %), en el tercer puesto; Iberdrola ha sumado el 0,91 % y Banco Santander, el 0,34 %. En negativo, Inditex, con una caída del 0,1 %, y BBVA, del 0,08 %. EFE

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