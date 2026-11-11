La Armada refuerza la vigilancia en aguas de Melilla y apoyo a peñones del norte de África

Guardar

Melilla, 11 nov (EFE).- La Armada ha reforzado la vigilancia de las aguas de interés nacional en Melilla y las islas y peñones de soberanía nacional del norte de África, a los que ha dado apoyo logístico, con una operación de presencia, vigilancia y disuasión del buque Mar Caribe (A-101).

En una nota, la Armada ha informado de que el buque ha realizado tareas de vigilancia marítima y labores de apoyo logístico que incluyen el suministro de recursos a los destacamentos de los peñones, contribuyendo a garantizar su sostenimiento y el desarrollo de su actividad.

PUBLICIDAD

El despliegue ha incluido diversas actividades de carácter institucional en Melilla, ya que su dotación asistió a la inauguración del monumento a los Caídos de la Armada en el cementerio municipal de la ciudad autónoma.

También recibió a bordo al comandante general de Melilla, Fernando Ruiz Gómez, que se acaba de incorporar a su puesto tras su nombramiento, coincidiendo con las operaciones de suministro a las islas Chafarinas.

PUBLICIDAD

Según la Armada, esta misión pone de manifiesto la versatilidad y polivalencia del Mar Caribe al ser capaz de compatibilizar operaciones de carácter militar con tareas logísticas y de representación institucional.

También le permite responder a diferentes necesidades de la Armada, contribuyendo tanto a la presencia naval en los espacios de interés como al apoyo de los destacamentos. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)