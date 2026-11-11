Junts respeta el derecho a huelga, pero avisa que "algunos pueden usarla electoralmente"

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha expresado su respeto al derecho a la huelga, "un derecho fundamental", pero ha advertido de que "algunos pueden usar electoralmente" la convocatoria de hoy.

En declaraciones remitidas a los medios este miércoles, ha afirmado que la huelga general del 11N "no tiene un destinatario claro".

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"En el momento en el que se hace, cómo se hace, y cómo algunos pueden usarla electoralmente, puede ser en detrimento de esas personas que muy justificadamente han dicho que ya basta de esas políticas erráticas que cada vez los están empobreciendo más y les están poniendo la vida más complicada", ha afirmado.

Con todo, Turull ha asegurado que Junts entiende el "malestar social que hay", con las clases medias y trabajadoras "cada vez más empobrecidas", un coste de la vida "cada vez más elevado" y un acceso a la vivienda "que es cada vez más difícil".

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El secretario general de Junts ha sostenido que todo ello es "por culpa de unas políticas absolutamente erráticas". "Por eso entendemos que haya ese malestar social y que eso provoque una movilización. Por tanto, respetamos el derecho a huelga", ha expresado. EFE