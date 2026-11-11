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James anota su primer gol con Nacional y salva un empate en semis de la Copa Colombia

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Bogotá, 10 nov (EFE).- El creativo James Rodríguez anotó este martes su primer gol con la camiseta del Atlético Nacional, que salvó un empate 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia en la casa del Once Caldas.

El jugador de 35 años, que militó en el Real Madrid y Bayern Múnich, recibió con el pecho, en el área, un pase largo del central William Tesillo y remate de primera con la zurda para anotar el 1-1 al minuto 82.

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El volante celebró emocionado el gol en el estadio Palogrande de Manizales en su décimo partido con la camiseta del Atlético Nacional.

El Once Caldas, por su parte, había tomado la ventaja al minuto 38 con un gol de cabeza del atacante Luis Felipe Gómez.

Ambos equipos terminaron con diez porque fueron expulsados, por doble amonestación, Gómez al minuto 75 y el argentino Elías Cabrera, del Atlético Nacional, al 80.

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El partido de vuelta de las semifinales se disputará el próximo martes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En la otra semifinal, el América de Cali se impuso 1-2 en Bogotá al Internacional y dio un paso clave hacia la final.

Los anfitriones tomaron la ventaja con una anotación del uruguayo Fabricio Sanguinetti al minuto 5, pero se quedaron con 10 hombres al 11 por la expulsión del centrocampista Dewar Victoria.

El América supo aprovechar eso y remontó con las anotaciones del central Marlon Torres, al 42, y del volante venezolano Edson Tortolero, al 44. EFE

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