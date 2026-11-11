Iván Lysenko, plata en +75kg de taekwondo en Dakar 2026

Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- Iván Lysenko Serrano se colgó este miércoles la medalla de plata en la categoría de +73 kilos de taekwondo para aumentar a ocho el botón de metales para España en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
El valenciano se hizo con la plata tras caer en la final ante el iraní Benyamin Soltanian.
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Para llegar al combate por el oro, Lysenko ganó sucesivamente al gabonés Claude Boulouchi, al bielorruso Bahdan Aliyeu y al ruso Bashir Adzhiev.
España ya acumula ocho medallas en Dakar: dos oros, tres platas y tres bronces. EFE
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