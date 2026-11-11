Irene Montero acusa al Gobierno de enviar a la Policía a dar "palos" contra los piquetes por la huelga

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La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de enviar a la Policía a "pegar palos" y "porrazos" a los piquetes desplegados en distintos puntos del país con motivo de la huelga general de este miércoles, aparte de realizar identificaciones injustificadas a huelguistas.

También ha cargado contra PP y Vox, a los que ha definido como los partidos de los "señoritos", y con la "violencia patronal" que bajo su criterio ejerce el Gobierno madrileño dirigido por Isabel Díaz Ayuso en materia de servicios mínimos en sectores como educación o transportes.

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"Los piquetes informativos forman parte del derecho a huelga y lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la Policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando los motivos", ha denunciado.

Tras acudir a una concentración de trabajadores en huelga del Hospital Gómez Ulla en Madrid, ha querido agradecer el seguimiento de los trabajadores en este paro general y la labor de los piquetes para que sea un "éxito", dado que se está defendiendo el derecho a la vivienda, que suban los salarios y que baje el coste de la vida.

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Dicho esto, ha expresado su "profundísima preocupación por la violencia policial" contra los piquetes esta madrugada, que pone en "riesgo a las personas" que informan sobre esta convocatoria y el derecho a la huelga, que está protegido por la Constitución y cuyo ejercicio ha conseguido conquistas laborales como la jornada de ocho horas.

"Durante la jornada de hoy hemos visto identificaciones injustificadas (...) Hemos visto uso de gas pimienta, hemos visto porrazos, hemos visto policías con las bocachas fuera amenazando y en una clara actitud intimidatoria para tratar de impedir que se den esos piquetes informativos. Esa violencia policial está tratando de impedir el ejercicio de un derecho (...) Es intolerable", ha denunciado la candidata de Podemos.

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De esta forma, ha reclamado que esa "violencia policial cese" a lo largo de esta jornada y que se deje ejercer a los huelguistas su derecho constitucional, dado que los piquetes está efectuando acciones totalmente pacíficas.

También ha explicado que están en contacto con la Delegación del Gobierno en Madrid y están documentando todas las intervenciones que consideran "violencia policial".

PP Y VOX APOYAN "A LOS QUE SE FORRAN A COSTA DE LOS TRABAJADORES"

Aparte, la también exministra de Igualdad espera una afluencia masiva en las manifestación convocada esta tarde en Madrid, dado que experimentar el desarrollo de la huelga es una "experiencia de empoderamiento".

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Respecto a las críticas de PP y Vox a esta convocatoria de huelga general y contra los sindicatos, Montero ha replicado que estas formaciones son los "partidos de los señoritos" y del "1% que se está forrando a costa de que la gente no llegue a fin de mes".

"Ellos son ahora el partido de los especuladores (...) Igual que hubiesen sido el partido de los esclavistas cuando existía la esclavitud, igual que hubiesen sido el partido de los patronos cuando existía explotación infantil (...) Igual que han sido siempre el partido que defendía a los pistoleros de la patronal, que asesinaban a sindicalistas cuando estaban defendiendo que tuviésemos una jornada laboral de 8 horas o derecho a paro o derecho a vacaciones", ha lanzado Montero.

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"VIOLENCIA PATRONAL" POR PARTE DEL GOBIERNO DE AYUSO

También ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya emplazado a la Comunidad de Madrid, tras la petición de CCOO, a sustituir los servicios mínimos en Justicia, Transportes --con excepción de Metro de Madrid-- y Educación por los establecidos para la huelga general de 2012.

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Para la candidata de Podemos, esos servicios mínimos planteados por el Ejecutivo de Ayuso rozaban la "violencia patronal" y ha criticado que la Comunidad de Madrid no negocie con los profesores que están en huelga reclamando mejoras laborales y de la enseñanza.

DENUNCIA EL CIERRE DE LAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS DEL GÓMEZ ULLA

Por otro lado, ha advertido de que el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, las dos administraciones implicadas en la gestión del Hospital Gómez Ulla, no están garantizando un buen servicio a la población de referencia de este centro.

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Concretamente, ha censurado que la actitud de la dirección lleva a la "amenaza de cierre" de las Urgencias pediátricas, lo que obligará a vecinos de barrios de Carabanchel y Aluche a tener que desplazarse a otros centros sanitarios para que atiendan a sus hijos.

Por tanto, ha criticado que el Gobierno de PSOE y Sumar esté aprobando en reuniones de Consejo de Ministros más gasto militar mientras hay hospitales como e Gómez Ulla que requieren contratar más sanitarios, sobre todo en el servicio de Urgencias.

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"El Gobierno de Pedro Sánchez mientras tiene esta situación y ha estado forzando esta situación de cierre de las Urgencias Pediátricas junto a Isabel Díaz Ayuso (...) lleva tres martes seguidos de rearme", ha criticado para aludir a la aprobación de partidas en favor del Ministerio de Defensa.

El delegado sindical de CGT en el Hospital Gómez Ulla, Álex de Marcos, ha estimado el cierre de las Urgencias pediátricas del centro el próximo 23 de noviembre y lo achaca a las "malas condiciones laborales a una sobrecarga de profesionales" por la actitud de la dirección. Asimismo, ha comentado que las familias tendrán que optar por ir a otros hospitales de la Comunidad como el 12 de Octubre o el Clínico.