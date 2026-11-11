Interceptan tres nuevas embarcaciones con 38 migrantes en aguas del Estrecho

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Ceuta, 11 nov (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha interceptado en la madrugada de este miércoles hasta tres embarcaciones cuando se dirigían hacia las costas de Cádiz con un total de 38 migrantes a bordo, los cuales permanecían en la ciudad desde finales del mes de julio.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las intervenciones se han llevado a cabo mediante un operativo puesto en marcha por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para impedir la salida desde Ceuta de todo tipo de embarcaciones y kayaks.

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Las tres operaciones se han llevado a cabo en aguas de la bahía norte de la ciudad, en la zona comprendida entre Calamocarro y Punta Almina.

Los agentes interceptaron una embarcación con 26 personas, otra con ocho y una tercera con cuatro, elevando a 38 el número de personas.

Los ocupantes de las tres embarcaciones son migrantes marroquíes que permanecían en la ciudad desde finales de julio y que han optado por intentar cruzar el Estrecho de forma ilegal ante los desestimientos, en muchos casos, de sus peticiones de protección internacional.

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La Guardia Civil ha destacado que en ninguna de las tres actuaciones se detuvo a un patrón o persona encargada de pilotarla, lo que indica que se trata de embarcaciones compradas por los propios migrantes con el objetivo de cruzar el Estrecho, a pesar de los riesgos derivados las condiciones de navegación muy cambiantes en esta zona así como el elevado número de personas que suelen ir en cada uno de ellas.

Los migrantes serán entregados a la Policía Nacional para proceder a los trámites pertinentes. EFE