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Injerencia y humor negro: 'Wild Horse Nine' viaja con la CIA al Chile previo a Pinochet

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Madrid, 11 nov (EFE).- La comedia negra 'Wild Horse Nine' llega a España el viernes tras sorprender en Venecia e impulsar a John Malkovich en la carrera hacia el Óscar al mejor actor. En ella, Martin McDonagh pone en el punto de mira la política intervencionista de EE. UU. y retrata con sátira su injerencia en el Chile de Allende.

Al cineasta británicoirlandés, según contó él mismo en la Mostra, siempre le ha gustado "cuestionar aquello que nos dicen que debemos aceptar como cierto" y "conocer la verdad sobre lo que ha estado haciendo la CIA durante los últimos 50 o 60 años y las atrocidades que ha cometido por todo el mundo".

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McDonagh ubica su cinta en vísperas del golpe de Estado de 1973. Como protagonistas, dos agentes de la CIA, Chris (Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), que se encuentran en el país en misión encubierta y a los que su jefe, interpretado por Steve Buscemi, envía a la Isla de Pascua.

En el camino se cruzan con dos estudiantes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas), cuyo idealismo choca con la veteranía y el desencanto de quienes han forjado una carrera obedeciendo órdenes en los márgenes de la política pública de Washington.

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"Ese encuentro cambia el curso de la historia y de sus objetivos iniciales", explicó Di Girolamo a EFE el pasado septiembre en una entrevista durante el Festival de Venecia, donde Malkovich ganó la Copa Volpi al mejor actor.

Su personaje, dijo la intérprete chilena, es una activista de izquierdas "que cree profundamente que un cambio positivo es posible para Chile y no solo para los mismos de siempre, sino para todos. Y se ve enfrentada a esta otra realidad que es el personaje de Malkovich y que finalmente va a transformarla y le va a dar la fuerza para continuar su viaje".

'Wild Horse Nine' pone sobre la mesa el golpe que derrocó a Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet y amplía su mirada a la controversia que rodea a otros episodios como el asesinato del presidente estadounidense, John F. Kennedy, en 1963.

"No es tan común en cine ver esa parte de la historia. Está bueno que la película muestre las cosas que hizo la CIA. Si bien no es lo mismo, hay cosas similares con esa época en muchos aspectos. Hay intervenciones que siguen ocurriendo que traen mucho desastre y mucho dolor a la gente. Esto fue en esa época y hasta el día de hoy seguimos reparando y sigue siendo una herida abierta", añadió Salas a EFE.

El relato, sin embargo, no da la espalda al humor. La cinta, según Di Girolamo, provoca risas "de unas cosas terribles": "Es una manera muy inteligente de aproximarse a períodos muy complejos y oscuros no solo de la historia chilena, sino de nuestra historia".

Un largometraje que también cuenta con ese tono poético tan característico del cine de McDonagh, que se ha hecho un hueco importante en el cine con solo cinco largometrajes -'Wild Horse Nine', 'Almas en pena de Inisherin' (2022), 'Tres anuncios en las afueras' (2017), 'Siete psicópatas' (2012)y 'Escondidos en Brujas' (2008)-.

El rodaje permitió al equipo, que incluye a intérpretes como Parker Posey y Tom Waits, descubrir la magnificencia de la Isla de Pascua.

"Una de las cosas más importantes para mí era que el pueblo rapanui sintiera que lo respetábamos completamente y que, cuando viera la película, entendiera lo que estábamos intentando hacer: retratar la belleza de la isla y mostrar cuánto respetábamos a los moáis", destacó McDonagh en la Mostra.

Un festival que acogió muy bien el filme, que apuntaba a un León de Oro que finalmente recayó en 'Woman unknown', de la danesa May el-Toukhy. Pero premió a Malkovich, lo que coronó el aplauso unánime que había recibido su actuación.

Su trabajo apunta a la que sería su tercera nominación al Óscar, aunque en este caso como protagonista. Las dos anteriores fueron en la categoría de actor de reparto, por 'En un lugar del corazón' (1984) y 'En la línea de fuego' (1993).

Al actor le atrajo "un guion magníficamente escrito". De los dos protagonistas, señaló en una rueda de prensa, le gustó "que son dos gilipollas que están lo suficientemente perdidos como para anunciar que son de la CIA, que están ahí para desestabilizar tu democracia, que tú estás jodido y que tu país también". EFE

(Foto) (Vídeo)

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