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'Infamia': la serie que esconde las realidades oscuras tras la desaparición de dos niñas

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Esperanza Ronda Andrés

Madrid, 11 nov (EFE).- La desaparición de dos niñas en un pueblo vasco hace 20 años vertebra la trama de la nueva serie 'Infamia', un 'thriller' psicológico que, más allá del misterio, destapa temas incómodos que involucran a personajes e instituciones y pretende, según su directora, Agustina Macri, arrojar luz sobre realidades oscuras que la sociedad tiende a normalizar.

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"Lamentablemente, a veces estamos un poco paralizados o sobreadaptados a no tratar ciertos temas o a normalizarlos", afirma Macri en una entrevista con EFE, con motivo del estreno en HBO Max el 13 de noviembre.

Macri dirige junto a Beatriz Sanchís esta nueva serie de seis capítulos basada en la novela de la escritora gallega Ledicia Costas, con un reparto que integran Susana Abaitua, Jon Olivares, Ane Gabarain, y Jorge Bosch entre otros.

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La trama de 'Infamia' gira en torno a un caso sin resolver que sucedió hace dos décadas en la pequeña localidad ficticia de Urda, con el que se obsesiona Emma Cruz (Susana Abaitua), una abogada marcada por el trauma de la trágica muerte de su hermana cuando eran pequeñas.

Tras la desaparición de las dos niñas, aflora el silencio de los habitantes de este pueblo ante situaciones "bastante oscuras", que involucran a personajes o instituciones "incómodas", señala la directora.

En su opinión, la serie es "muy valiente" por poner sobre la mesa ciertos temas molestos, ante los que considera que la sociedad permanece paralizada, debido también a la saturación informativa.

"Cada día pasa algo y cada día pasa algo peor, que es difícil darle la importancia que cada cosa tiene porque estamos invadidos de cosas", reflexiona.

Por ello, espera que la serie sea "un viaje por momentos desafiante" para el espectador, que tendrá que atravesar momentos de "mucho dolor". "Pero ojalá se vea como un acto de valentía artístico y ayude a otras artistas", confía Macri.

La ficción se aleja del 'thriller' más tradicional, con una alta carga de suspense y de psicología de sus personajes, y apuesta por ritmos más pausados en una atmósfera de misterio, reforzada por los paisajes naturales de Vizcaya en los que se ha rodado, con la participación de EiTB.

"Es una invitación al espectador a pensar un poco más y no querer saberlo todo y ya que, por momentos, siento que es un síndrome de todo el contenido que consumimos hoy, de saberlo todo en los primeros cinco minutos o cuanto antes", explica sobre una historia con muchas "subtramas", que se van uniendo a medida que avanza la serie.

Macri alaba la labor de los guionistas, Manuel Gancedo y Eduardo Torallas, que construyen un 'thriller' con un recorrido para que el espectador descubra junto a su protagonista quién es el culpable.

Tras su nominación al Goya a mejor actriz por 'Un fantasma en la batalla', Abaitua ha encadenado este año varios proyectos como 'Nuda propiedad' o 'El último mono', y tiene varios trabajos en el horizonte como la nueva serie de HBO Max 'Miranda compulsiva', dirigida por Chloé Wallace, o su participación en el reparto de la película de Félix Viscarret sobre Miguel Ángel Blanco.

"Estoy en un momento en el que estoy eligiendo lo que me apetece y eso es un privilegio absoluto", señala la actriz, que confiesa que escoge los papeles que la hacer sentir vulnerable sin que sepa, con certeza, si es capaz de hacerlos.

También le seduce la complejidad de los personajes, como es el caso de Emma en 'Infamia'. "Me atraen mucho las capas, los personajes en general que me supongan un reto y que crea que son difíciles de sostener", precisa.

Y revela que lo más complicado para ella fue "mantener el 'raccord' emocional" de Emma, ya que la serie se ha rodado en diferentes localizaciones en las que se entremezclaban los capítulos, con la consiguiente evolución de su personaje.

La serie dibuja el retrato de una comunidad rural marcada por los secretos de sus habitantes, cuyas historias se entrelazan en torno al caso sin resolver. EFE

(Foto) (Vídeo)

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