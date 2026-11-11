Hoteleros y agencias de viajes hablan de seguimientos de la huelga "nulos" y "escasos"

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Madrid, 11 nov (EFE).- Las patronales de los hoteleros y de las agencias de viajes han asegurado que la huelga general que tiene lugar este miércoles cuenta con un seguimiento "prácticamente nulo", en el primer caso, y "escaso", en el segundo, han dicho a EFE fuentes de ambas organizaciones.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) constata, a partir de la información trasladada por sus asociaciones territoriales, un seguimiento "prácticamente nulo" de la huelga general en el sector.

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La actividad de los establecimientos se está desarrollando con normalidad en los distintos territorios y no se han comunicado incidencias que estén comprometiendo el funcionamiento de los alojamientos o la prestación de sus servicios, añaden.

La normalidad con la que está transcurriendo la jornada "pone de manifiesto la buena salud del sector hotelero y alojativo, donde los trabajadores han decidido, mayoritariamente, mantener su actividad durante esta jornada", según estas fuentes.

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Los empresarios hoteleros destacan que éste es un sector que cuenta "con una larga trayectoria de diálogo social y negociación colectiva, y que apuesta por el empleo y por unas relaciones laborales basadas en el diálogo y el entendimiento".

Para la Confederación de Agencias de Viajes (CEAV), de acuerdo con la información que están recibiendo de sus asociaciones, el seguimiento de la huelga está siendo "escaso", aunque avanzan que todavía es pronto para hacer una valoración definitiva.

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Las fuentes de esta Confederación indican también que el bajo seguimiento puede estar determinado por el hecho de que el sindicato mayoritario del sector (Valorian) se haya desvinculado de la convocatoria. EFE