Espana agencias

Grupos violentos provocan destrozos y altercados en Barcelona tras la marcha del 11N

Guardar

(Actualiza la NA3379 con más información)

Barcelona, 11 nov (EFE).- Grupos de jóvenes, en su mayoría encapuchados, han destrozado escaparates, quemado contenedores y lanzado material pirotécnico contra los agentes de los Mossos d'Esquadra al término de las manifestaciones que han recorrido el centro de Barcelona en el día de la huelga general.

PUBLICIDAD

Estos incidentes se han saldado por el momento con ocho detenidos, según los Mossos d'Esquadra, que se suman a los otros dos arrestos que se han producido en Barcelona durante esta jornada de huelga por la quema de contenedores y atentado a agentes de la autoridad.

En Barcelona han coincidido esta tarde dos manifestaciones: una más multitudinaria, con más de 55.000 personas, según la Guardia Urbana (400.000 según los organizadores), que ha discurrido por Paseo de Gracia hasta la plaza de Cataluña, y otra alternativa, que ha reunido a unos 10.000 seguidores, según los convocantes, y que ha acabado en la Via Laietana.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones han transcurrido sin incidentes, pero al término de las mismas han comenzado los altercados en la cola de la marcha principal, especialmente en la confluencia del Paseo de Gracia y la Gran Vía y en los alrededores de plaza Cataluña.

En esta zona, decenas de jóvenes encapuchados han roto los escaparates de varios establecimientos, como H&M, en algunos casos tras haber retirado los paneles protectores que se habían instalado como medida de protección ante posibles vandalismos.

Muchas de estas tiendas ya sufrieron hace solo unos días importantes daños por las protestas de jóvenes convocados por la plataforma Blocus.

En la puerta de la tienda de Apple de la plaza de Cataluña los vándalos han provocado un aparatoso incendio y en los alrededores han quemado contenedores y papeleras y levantado barricadas con objetos como bicicletas, vallas de obras y mobiliario urbano, al que han prendido fuego.

En algunos puntos se han producido choques entre los alborotadores y los comerciantes y vecinos, que les han recriminado sus actuaciones.

Los Mossos d'Esquadra han establecido un cordón policial que impide el paso de personas entre el final del Paseo de Gracia y la plaza Cataluña y han lanzado avisos para avisar de que comenzarán las cargas si no cesan los altercados.

Un grupo de jóvenes incluso ha disparado material pirotécnico contra el cordón policial, conformado por decenas de policías antidisturbios y acompañados de diversas furgonetas policiales que circulan por el centro de la ciudad.

En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho que "ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada".

Ha recordado que en Cataluña "quien la hace, la paga" y ha mostrado todo su apoyo a los mossos y cuerpos de seguridad que trabajan para restablecer el orden y la convivencia.

"La protesta es legítima, la violencia no", ha subrayado. EFE

(Vídeo) (Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La investigación de Maldita.es localizó más de 1.000 vídeos explícitos de abuso sexual infantil, con un total de 48 millones de visualizaciones acumuladas

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros

El líder del Partido Popular, que este miércoles visita ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, declaró seis propiedades inmobiliarias y más de 769.000 euros en activos financieros

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico