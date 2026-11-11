Grupos violentos provocan destrozos y altercados en Barcelona tras la marcha del 11N

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(Actualiza la NA3379 con más información)

Barcelona, 11 nov (EFE).- Grupos de jóvenes, en su mayoría encapuchados, han destrozado escaparates, quemado contenedores y lanzado material pirotécnico contra los agentes de los Mossos d'Esquadra al término de las manifestaciones que han recorrido el centro de Barcelona en el día de la huelga general.

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Estos incidentes se han saldado por el momento con ocho detenidos, según los Mossos d'Esquadra, que se suman a los otros dos arrestos que se han producido en Barcelona durante esta jornada de huelga por la quema de contenedores y atentado a agentes de la autoridad.

En Barcelona han coincidido esta tarde dos manifestaciones: una más multitudinaria, con más de 55.000 personas, según la Guardia Urbana (400.000 según los organizadores), que ha discurrido por Paseo de Gracia hasta la plaza de Cataluña, y otra alternativa, que ha reunido a unos 10.000 seguidores, según los convocantes, y que ha acabado en la Via Laietana.

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Las manifestaciones han transcurrido sin incidentes, pero al término de las mismas han comenzado los altercados en la cola de la marcha principal, especialmente en la confluencia del Paseo de Gracia y la Gran Vía y en los alrededores de plaza Cataluña.

En esta zona, decenas de jóvenes encapuchados han roto los escaparates de varios establecimientos, como H&M, en algunos casos tras haber retirado los paneles protectores que se habían instalado como medida de protección ante posibles vandalismos.

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Muchas de estas tiendas ya sufrieron hace solo unos días importantes daños por las protestas de jóvenes convocados por la plataforma Blocus.

En la puerta de la tienda de Apple de la plaza de Cataluña los vándalos han provocado un aparatoso incendio y en los alrededores han quemado contenedores y papeleras y levantado barricadas con objetos como bicicletas, vallas de obras y mobiliario urbano, al que han prendido fuego.

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En algunos puntos se han producido choques entre los alborotadores y los comerciantes y vecinos, que les han recriminado sus actuaciones.

Los Mossos d'Esquadra han establecido un cordón policial que impide el paso de personas entre el final del Paseo de Gracia y la plaza Cataluña y han lanzado avisos para avisar de que comenzarán las cargas si no cesan los altercados.

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Un grupo de jóvenes incluso ha disparado material pirotécnico contra el cordón policial, conformado por decenas de policías antidisturbios y acompañados de diversas furgonetas policiales que circulan por el centro de la ciudad.

En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho que "ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada".

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Ha recordado que en Cataluña "quien la hace, la paga" y ha mostrado todo su apoyo a los mossos y cuerpos de seguridad que trabajan para restablecer el orden y la convivencia.

"La protesta es legítima, la violencia no", ha subrayado. EFE

(Vídeo) (Foto)