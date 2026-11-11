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Gestionadas 195 emergencias por lluvias y tormentas en Andalucía desde el lunes

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Sevilla, 11 nov (EFE).- La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del servicio 112, ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00:00 horas del pasado lunes hasta las 07:00 de este miércoles, ayer martes se atendieron 95 avisos y durante las primeras horas de hoy se han gestionado siete.

Sevilla concentra el mayor número de incidencias, con 94, seguida de Cádiz, con 47; Huelva, con 18; Córdoba y Málaga, con 15 cada una; Granada, con cuatro; y Almería y Jaén, con una cada una, ha informado la EMA en un comunicado.

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Por tipología, 80 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 38 con derrumbamientos o caídas de objetos; 28 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate. Otras 29 se incluyen en otras tipologías.

Desde la madrugada, el 112 ha recibido avisos por cinco incidencias en vías públicas relacionadas con el temporal: la caída de una rama de gran tamaño en la avenida Juan Sebastián Elcano, en Málaga capital; árboles caídos en la N-433, a la altura de Higuera de la Sierra (Huelva), y en la A-8202, en Constantina (Sevilla); ramas en la A-373, en Prado del Rey (Cádiz), y una balsa de agua en la N-433, en Cortegana (Huelva).

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También se han recibido avisos por anegaciones en viviendas de Guadalcanal y Mairena del Aljarafe, en Sevilla, y Fuente Obejuna (Córdoba).

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el martes a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), con efecto desde las 20:00 horas. A las 07:00 de hoy permanecían activos 57 planes territoriales de emergencia local: cinco en Cádiz, uno en Granada, 23 en Huelva, siete en Málaga y 21 en Sevilla.

La actividad educativa lectiva presencial permanece suspendida este miércoles en 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. La medida se adopta ante la previsión de rachas de viento de hasta 120 km/h, un nivel naranja alto que se aproxima al umbral rojo. En el litoral de Huelva y Cádiz, ese umbral comienza en 130 km/h; en el Estrecho, en 140 km/h. La suspensión se extiende también a los centros de día.

Los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deben mantener cerrados los parques y jardines durante el periodo de aviso.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre, entre las 12:00 y las 22:00 horas, de los puertos de la provincia marítima de Cádiz y Huelva bajo su competencia mientras se mantenga el aviso por fenómenos costeros adversos.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este miércoles avisos por viento, lluvia, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía. Los avisos naranjas por viento se activan desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz; a partir de las 15:00 horas, en las comarcas afectadas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. En Cazorla y Segura, el aviso comienza a las 18:00.

En lo que va de miércoles y hasta el corte de las 07:00, las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registraban 33,8 litros por metro cuadrado en Guadalcanal (Sevilla), 21,4 en Cala y 19,6 en El Campillo, en Huelva, y 19,2 en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

El martes, entre los valores más altos figuran 59,4 litros en Alájar y 59 en Cala, ambos en Huelva; 44,4 en Aroche (Huelva), 39,2 en Marbella (Málaga) y 34 en el aeropuerto de Sevilla. EFE

lra/bfv/crf

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