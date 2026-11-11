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Gabriel Magalhães dice que Raphinha fue "malinterpretado" sobre la dosificación de minutos

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Bangkok, 11 nov (EFE).- El futbolista brasileño Gabriel Magalhães salió este miércoles en defensa de Raphinha al asegurar que sus declaraciones sobre la dosificación de minutos en la 'Verdeamarela' "fueron malinterpretadas" y destacó el compromiso de su compañero con la camiseta de Brasil.

En una rueda de prensa en Singapur, donde la selección brasileña prepara los amistosos frente al equipo local, este sábado, y el japonés, el 17 de noviembre, el defensa del Arsenal recordó que "en Europa se juega cada dos o tres días" y hay "muchísimos partidos", cuando fue consultado por las declaraciones, días atrás, de Raphinha sobre la necesidad de dosificar minutos en la selección.

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El jugador del Barcelona, que ha sufrido varias lesiones durante sus concentraciones con la selección que dirige Carlo Ancelotti, declaró recientemente que el italiano "sabe que tiene que repartir minutos" con el fin de evitar riesgos para los futbolistas.

Además, en las últimas horas la prensa brasileña indicó que el club azulgrana y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) habrían acordado regular sus minutos de juego.

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Magalhães señaló que en el vestuario no ven que el delantero del Barcelona busque descansar: "Sabemos cuánto se entrega por la selección (...) es un chico ejemplar para nosotros, por lo mucho que trabaja y lo que quiere estar siempre dentro del campo ganando".

Al ser preguntado sobre las aspiraciones de Brasil, el defensa aseguró que la selección, pentacampeona del mundo, reúne las condiciones necesarias para volver a conquistar títulos importantes: "Sabemos lo difícil que es, pero tenemos que prepararnos bien, ganar cada partido y estar listos para la Copa América".

En la misma comparecencia, el joven defensa del Manchester City Vitor Reis celebró su regreso a la selección absoluta y destacó que vestir la camiseta 'canarinha' representa un sueño que persigue desde sus primeros pasos en las categorías inferiores.

"Estábamos jugando el Campeonato Brasileño sub-17 y ahora estamos aquí viviendo este sueño. Éramos chicos con mucha calidad, sabíamos el potencial, creímos en nuestro sueño y trabajamos para ello", presumió Reis, en declaraciones difundidas por el canal de Youtube de la Confederación Brasileña de Fútbol.

El defensa 'ciudadano' también explicó la importancia de nutrirse de las principales figuras de la selección brasileña para crecer tanto táctica como personalmente: "En los entrenamientos intentamos absorber el máximo de todos los jugadores. Jugué con Marquinhos, que siempre fue mi ídolo desde pequeño, y estar trabajando con personas así te hace crecer". EFE

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