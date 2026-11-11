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Feijóo espera de partidos y sindicatos la condena de agresión a dos afiliados en Barakaldo

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Madrid, 11 nov (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su esperanza de que la agresión a dos afiliados ocurrida este miércoles en la sede de Barakaldo sea condenada por los partidos y sindicatos "que han alentado esta vergüenza".

El PP ha denunciado la agresión a dos jóvenes de Nuevas Generaciones en la sede del partido de la localidad vizcaína de Barakaldo, una acción que, según esta formación, ha coincidido con la manifestación que se ha desarrollado con motivo de la huelga general de este miércoles.

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En un mensaje en la red social X, Feijóo ha manifestado: "Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes. Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás".

Según el PP, los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la tarde, cuando un grupo de individuos encapuchados "ha arrojado un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede, rompiéndola".

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Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores "les han propinado varios golpes y les han insultado, llamándoles, entre otras cosas, fascistas", ha asegurado el PP.

La Ertzaintza se ha personado en el lugar y los dos jóvenes han presentado la correspondiente denuncia.

La presidenta del Partido Popular de Bizkaia, Amaya Fernández, que ha acudido a la sede nada más conocer los hechos, ha condenado lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a los dos jóvenes agredidos.

"Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho Feijóo en la red social. EFE

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