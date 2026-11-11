Feijóo afirma que "es evidente" que la huelga general "ha sido un fracaso"

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Madrid, 11 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que la huelga general que se ha celebrado esta jornada "ha sido un fracaso" y ha reiterado que ha sido una "huelga electoral" contra la oposición.

"Con todo respeto, el éxito de la huelga, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha apuntado en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3.

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El candidato a la presidencia del Gobierno ha insistido en que la huelga ha sido "un acto camuflado de campaña electoral" por parte de los sindicatos.

El líder del PP ha agregado que es fundamental tener unos sindicatos que defiendan exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos, especialmente en un momento en el que la campaña está apunto de empezar.

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Feijóo ha recordado que él le había pedido a los sindicatos que la desconvocaran, especialmente desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), pero no le han hecho caso y esto es "un error histórico de los sindicatos".

Pero el 29 de noviembre, ha agregado, "no hay huelga" y se verá "qué opinan los españoles de verdad". EFE