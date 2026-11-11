Espana agencias

Feijóo afirma que "es evidente" que la huelga general "ha sido un fracaso"

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que la huelga general que se ha celebrado esta jornada "ha sido un fracaso" y ha reiterado que ha sido una "huelga electoral" contra la oposición.

"Con todo respeto, el éxito de la huelga, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha apuntado en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3.

PUBLICIDAD

El candidato a la presidencia del Gobierno ha insistido en que la huelga ha sido "un acto camuflado de campaña electoral" por parte de los sindicatos.

El líder del PP ha agregado que es fundamental tener unos sindicatos que defiendan exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos, especialmente en un momento en el que la campaña está apunto de empezar.

PUBLICIDAD

Feijóo ha recordado que él le había pedido a los sindicatos que la desconvocaran, especialmente desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), pero no le han hecho caso y esto es "un error histórico de los sindicatos".

Pero el 29 de noviembre, ha agregado, "no hay huelga" y se verá "qué opinan los españoles de verdad". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico