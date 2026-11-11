Fabricantes de pienso lamentan la falta de corredores para sacar mercancía de Tarragona

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Madrid, 11 nov (EFE).- Los fabricantes de pienso han criticado la falta de corredores para asegurar la salida de materias primas necesarias para la alimentación animal durante el bloqueo que están efectuando los huelguistas en el puerto de Tarragona desde el lunes, lo que ha afectado al abastecimiento de 60.000 toneladas de pienso.

Aunque ayer por la tarde la situación mejoró algo, este miércoles - coincidiendo con la huelga general- estas instalaciones portuarias, claves para los fabricantes de pienso, vuelven a estar bloqueadas.

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Desde la patronal de fabricantes de pienso (Cesfac), su director general, Jorge de Saja, ha lamentado que las administraciones no hayan hecho lo suficiente para asegurar al menos corredores que permitan la salida de mercancía "esencial".

La cadena de suministro de materias primas para la fabricación de piensos compuestos es sensible a huelgas, pero también a otras circunstancias como los conflictos bélicos o incluso la pandemia de la covid, ha recordado.

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"Siempre" que ha ocurrido algunas de esas circunstancias, la fabricación de piensos y distribución a las granjas se ha considerado un servicio "esencial" y, por lo tanto, merecedor de medidas "específicas" como habilitar vías de suministro.

Sin embargo, "ante nuestra sorpresa", esto no está ocurriendo en el puerto de Tarragona por lo que son ya casi tres días sin el flujo normal de salida de materias primas para fabricar pienso: es una "distorsión significativa" que tiene "consecuencias muy complicadas" a nivel de gestión e incluso económicas.

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Por otro lado, ha informado de que hasta el momento el seguimiento de la huelga general en las fábricas de pienso del país es "muy mínimo".

Es un sector que "no tiene mucha conflictividad laboral", ha añadido. EFE