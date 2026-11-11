Este jueves lloverá en la práctica totalidad del territorio español, incluida Canarias

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Madrid, 11 nov (EFE).- Este jueves se esperan lluvias en la práctica totalidad del territorio, incluida Canarias, con precipitaciones especialmente abundantes en Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña y rachas de viento muy fuertes en el centro y este peninsular, así como el litoral de Alborán y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que este jueves la borrasca Charles atravesará el interior peninsular hacia el noreste y la borrasca Bruna, ya debilitada, se acercará a las costas gallegas.

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Con esta situación, se esperan cielos muy nubosos en prácticamente todo el país, aunque tenderán a abrirse claros en los archipiélagos y regiones del este y sureste peninsular.

Las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste de Galicia, Cantábrico, Cataluña, Pirineos (en forma de nieve a partir de los 2.500 metros) y, con menor probabilidad, en las sierras del interior peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema.

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No se esperan lluvias o serán poco probables en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y ascenderán en la meseta norte, valles del Ebro y del Guadalquivir y algunos puntos del Mediterráneo.

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Se espera viento moderado en el interior y el este de la península y fuerte en Baleares, con rachas muy fuertes en el interior durante las primeras horas y durante el resto del día en el este, Baleares y litoral de Alborán.

En Canarias, el frente asociado a Charles dejará cielos cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día, con las temperaturas en descenso generalizado y viento flojo.

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.-GALICIA: cielos cubiertos con lluvias que irán de débiles a moderadas y acompañadas de tormentas localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental y sur de la comunidad. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas en ascenso en el sureste y sin cambios o descenso ligero en el resto. Viento flojo a moderado.

.-ASTURIAS: cielos cubiertos abriendo claros al final del día y con lluvias que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el litoral oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso ligero en cumbres y sin cambios o a la baja en el resto. Viento moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el litoral oriental.

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.-CANTABRIA: cielos cubiertos con apertura de claros por la mañana y lluvias que podrán ser locamente fuertes y persistentes en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas a la baja en el litoral y sin cambios o en ascenso en el interior. Viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas.

.-PAÍS VASCO: cielos cubiertos abriendo claros durante la mañana y con lluvias localmente fuertes y persistentes en el litoral. Temperaturas mínimas a la baja y máximas sin cambios o en descenso, en general ligero. Viento moderado con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes en el sur de madrugada y en el litoral en la segunda mitad del día.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielos cubiertos con precipitaciones intermitentes que serán más frecuentes en zonas de montaña. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado.

.-NAVARRA: cielos cubiertos con lluvias que irán remitiendo en la mitad sur al final del día y que podrían ser localmente persistentes en la mitad norte. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo a moderado sin descartar rachas muy fuertes, principalmente de madrugada.

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.-LA RIOJA: cielos nubosos con precipitaciones ocasionales, débiles o localmente moderadas durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado.

.-ARAGÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles que irán cesando de madrugada excepto en Pirineos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo a moderado, aumentando a fuerte con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico y Pirineos.

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.-CATALUÑA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles que serán moderadas y persistentes en Pirineos. Temperaturas mínimas a la baja en el tercio norte y sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo a moderado rolando a fuerte a partir del mediodía, en especial en el litoral.

.-EXTREMADURA: cielos cubiertos con precipitaciones intermitentes débiles o moderadas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos cubiertos con lluvias débiles a moderadas dispersas en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso ligero generalizado y máximas en ascenso en la sierra. Viento moderado con rachas muy fuertes durante la madrugada.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos cubiertos con lluvias de débiles a moderadas en todo el territorio. Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas en ascenso en Guadalajara, Toledo, mitad occidental de Ciudad Real, noroeste de Cuenca y zonas de Albacete. Viento moderado con rachas muy fuertes durante la madrugada.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos nubosos con precipitaciones débiles de madrugada. Temperaturas con cambios ligeros. Viento moderado ocasionalmente fuerte en el interior y litoral de Castellón.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos sin descartar precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ascenso en el Campo de Cartagena y sin cambios en el resto; máximas en aumento. Viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.

.-BALEARES: cielos cubiertos con alguna precipitación en general débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado aumentando a fuerte con rachas de 70 u 80 km/h en general y de hasta 110 km/h en cumbres y cabos.

.-ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos y precipitaciones moderadas que podrían ser localmente fuertes en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y tercio oriental.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en general con probables lluvias débiles en zonas de interior de las islas montañosas. Temperaturas en ligero descenso y en moderado en el caso de las máximas. Viento moderado tendiendo a flojo por la tarde. EFE