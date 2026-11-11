Escaso seguimiento de la huelga en las empresas municipales de Sevilla, según Ayuntamiento

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Sevilla, 11 nov (EFE).- El seguimiento de la huelga general convocada este miércoles por los sindicatos es "inapreciable" en las empresas municipales de Sevilla, según los datos aportados por el Ayuntamiento hispalense.

Así, el servicio de la empresa de limpieza, Lipasam, salió anoche casi al 100 %, no solo los servicios mínimos, tras una asamblea de los trabajadores, aunque esta mañana ha habido alguna incidencia en el servicio de recogida por la ausencia de 17 trabajadores.

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El servicio de la empresa municipal de autobuses, Tussam, ha salido casi al 100 % y solo han secundado la huelga 17 trabajadores, según las mismas fuentes.

También se mantiene la normalidad desde anoche en Mercasevilla, con una operativa del 98 por ciento. EFE