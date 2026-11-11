Envían un ES-Alert a 30 municipios de Cádiz y Huelva ante los avisos por viento y lluvias

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Huelva, 11 nov (EFE).- La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en 30 municipios de las provincias de Cádiz y Huelva ante los avisos meteorológicos de nivel naranja por fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 120 km/hora.

El envío de esta alerta a la población se produce como medida preventiva ante el episodio meteorológico asociado a la borrasca Charles y afecta a los municipios en los que ayer se acordó la suspensión de la actividad educativa lectiva presencial y de los centros de día, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas previstas, ha informado la administración autonómica en una nota.

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La alerta se ha remitido a los teléfonos móviles situados en los municipios de las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva, litoral gaditano y Estrecho de Cádiz.

En la provincia de Huelva, los municipios afectados son Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

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En la provincia de Cádiz, dentro de la comarca del litoral gaditano, la alerta se dirige a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.

Asimismo, en la comarca del Estrecho, el aviso afecta a Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

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El texto enviado a la población, tanto en español como en inglés, es el siguiente: "Alerta de Protección Civil:Activado el aviso naranja por viento de hasta 120 km/h y lluvias. Ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112 en los enlaces: https://lajunta.es/viento https://lajunta.es/in En caso de emergencia llame al 112".

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) permanece activado en fase de emergencia, situación operativa 1.

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del servicio 112, ha coordinado 213 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00:00 horas del lunes 9 hasta las 12:30 de este miércoles, 11 de noviembre.

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Durante la jornada de hoy se han atendido 25 avisos. En total, desde el comienzo del presente temporal, Sevilla concentra 99 incidencias, seguida de Cádiz, con 49; Huelva, con 24; Córdoba con 19 y Málaga, con 15; Granada, con cinco; y Almería y Jaén, con una cada una.

Por tipología, 81 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 50 con derrumbamientos o caídas de objetos; 32 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y dos con un rescate. Otras 29 se incluyen otras tipologías.

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Entre las incidencias comunicadas durante la jornada del miércoles figuran, sobre todo, caídas de árboles o ramas en calles y carreteras en las capitales de Sevilla y Huelva, junto con acumulaciones de agua en la calzada y avisos por entrada o anegaciones parciales en viviendas. EFE

lra/vg/icn