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Enrique Santiago (PCE) pide responsabilidades por acciones violentas contra los piquetes

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Sevilla, 11 nov (EFE).- El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y candidato del Frente Amplio al Congreso, Enrique Santiago, ha pedido este miércoles responsabilidades por las actuaciones "violentas" de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, según ha dicho, "han estado impidiendo el derecho de información de los piquetes sindicales".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Santiago ha afirmado que los comportamientos de la pasada noche, durante las primeras horas de la huelga general convocada para defender el derecho a la vivienda, son "absolutamente inaceptables".

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"Los piquetes no son ilegales, informar no es delito", ha señalado el representante del Frente Amplio, que ha recordado que "lo eran antes, con el Gobierno del PP, pero lo primero que hizo el Gobierno de coalición de izquierdas fue derogar el artículo 315.3 del Código Penal".

Según Santiago, "no hay absolutamente ningún trabajador que haya querido ir a trabajar y que se le haya impedido o haya resultado herido".

"La violencia al final es la violencia patronal", ha insistido el candidato, que ha dicho que las únicas actuaciones violentas han sido por parte de algunos sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que pide responsabilidades al Ministerio de Interior.

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A su juicio la huelga está siendo "un éxito", tanto en el sector industrial como en el sector servicios y el energético, como demuestra el descenso del consumo eléctrico en todo el país.

"A partir de hoy, todo será distinto. En los convenios colectivos, en las negociaciones laborales, en las empresas, deberán incorporarse medidas para garantizar el derecho a la vivienda", ha sostenido el cabeza de lista del Frente Amplio por Sevilla.

Santiago ha animado además a los jóvenes organizados en movimientos sociales a que se incorporen a los sindicatos de clase y ha criticado a PP y Vox por "descalificar" a los sindicatos, que "están protegidos en la Constitución y son organizaciones absolutamente legítimas". EFE

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