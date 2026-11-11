En vigor las medidas de seguridad ferroviaria y el tiempo de conducción lo hará en 6 meses

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Madrid, 11 nov (EFE).- Este miércoles ha entrado en vigor el nuevo real decreto de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente de trenes en Urda (Toledo) pero el artículo 1, que hace referencia a los tiempos de conducción de los maquinistas, lo hará en seis meses.

Con ello, el Gobierno quiere que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas, según lo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales que clarifica las medidas ante posibles riesgos, los tiempos de conducción de maquinistas y extiende coeficientes reductores de jubilación a otras categorías.

Este decreto, tras las huelgas convocadas por los maquinistas Semaf, y a las puertas de las elecciones generales, reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas "necesarias y proporcionadas" ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas.

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Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes. Se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad.

Asimismo, se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o maniobras.

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Se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente.

Además, se extiende el régimen de Seguridad Social previsto al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General para garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desempeñan las mismas funciones.

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Se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento, agrega el Ministerio, contará con participación sindical. EFE