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En pulso de españoles, Juárez y Chivas empatan en la ida de cuartos del Apertura femenino

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México, 10 nov (EFE).- En pulso de entrenadores españoles, el Juárez, dirigido por Óscar Fernández, empató este martes sin goles con Guadalajara, de Antonio Contreras, en partido de ida de los cuartos de final del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Juárez se apoyó en la habilidad de la colombiana Farlyn Caicedo y la francesa Aurelie Sophie.

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Chivas luchó con Natalia Villarreal y Eva González, que no encontraron a Alicia Cervantes y Jasmine Cásarez debido al buen desempeño de la española Rocío Gálvez.

El local tuvo una de sus opciones más claras en el minuto 34, en una jugada dentro del área en la que Aisha Solórzano se quitó un defensa y despachó un balón que pasó cerca del ángulo superior derecho de la portería defendida por Blanca Félix.

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En la segunda mitad, Juárez, que terminó el primer lapso con mejor ritmo, sostuvo un ligero dominio sobre el rival, aunque sin claridad ofensiva.

Daphne Herrera desperdició la opción de abrir el marcador en un mano a mano que le atajó Blanca Félix al 60.

El equipo visitante se acercó en el minuto 86, gracias a una falta pegada al tiro de esquina que con apuros alcanzó a despejar la defensa, luego de una serie de rebotes.

En el partido de vuelta Chivas, que buscan el tercer título, recibirá a Juárez este sábado. EFE

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