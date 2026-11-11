El Valencia iguala la mayor goleada copera a domicilio de su historia

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Valencia, 11 nov (EFE).- La goleada conseguida por el Valencia ante la U.E. Tavernes por 0-6, en la primera ronda de la Copa del Rey, supone igualar el mayor registro anotador del equipo en esta competición fuera de casa de su historia.

El conjunto valenciano, que jugaba como visitante pese a hacerlo en Mestalla, no dio opciones a su rival. Abrió el marcador en el primer minuto por mediación de Raba y en la primera mitad sentenció el choque con otros tres tantos de Hugo Duro, Luis Rioja y Harvey Elliot mientras que Aimar Blázquez redondeó la goleada con un doblete en la segunda mitad.

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Este resultado iguala la que hasta ahora era la mayor goleada valencianista en el torneo y que databa de 1991 cuando se impuso por 0-6 al Arnedo riojano en el partido de ida de la tercera ronda de Copa.

Entonces, el Valencia estaba dirigido por el neerlandés Guus Hiddink y los autores de los goles fueron: Leonardo (3), Fernando Gómez, Rommel Fernández y Eloy Olaya.

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Las otras dos goleadas más significativas fuera de casa fueron el 0-5 que le endosó al Maracena la temporada pasada y el que le hizo a su filial, el Mestalla, en la temporada 1964-1965.

El récord anotador del club en el torneo copero acaba de cumplir cien años: en marzo de 1926 se impuso al Iberia por 10-0 mientras que un año antes había derrotado al Stadium por 8-0. EFE

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epb sm/cmm