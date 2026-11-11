El seguimiento de la huelga en hostelería es bajo a la espera del impacto en turno de cena

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Madrid, 11 nov (EFE).- El seguimiento de la huelga general en el sector de la hostelería ha sido reducido esta mañana en los establecimientos del país, pero los sindicatos esperan que el paro sea secundado con más fuerza en los turnos del almuerzo y, en especial, de las cenas por coincidir con las manifestaciones en las distintas ciudades.

Fuentes empresariales y sindicales han adelantado a EFE un balance de las primeras doce horas de huelga general en el sector de la restauración, cuyo seguimiento -aunque reducido- presenta matices en función de la rama de actividad, de la ciudad o incluso del barrio del que se hable.

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La patronal Hostelería de España ha constatado, hasta ahora, un seguimiento "muy reducido" de la huelga hasta el punto de transcurrir con "práctica normalidad", según un comunicado.

Los datos iniciales que maneja Hostelería sitúan el seguimiento del paro por debajo del 2 % de las personas trabajadoras en la "gran mayoría" de las provincias, según su balance preliminar.

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Fuentes de la patronal han insistido en la necesidad de que la jornada trascurra en un clima de "consenso" en el que convivan el derecho a la huelga de los trabajadores y la libertad de quienes no deseen secundarla.

Por ello, han pedido a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que adopten las medidas "necesarias" para garantizar la seguridad de las empresas, de sus trabajadores y de sus clientes, así como el acceso a los locales y el desarrollo de la actividad de quienes decidan mantenerlos abiertos.

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El secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de la federación FeSMC del sindicato UGT, Omar Rodríguez, ha informado de que el seguimiento del paro en hostelería ha sido "flojo" en el tramo del desayuno.

No obstante, el "punto fuerte" para un local es la comida de mediodía y la cena, dos franjas a las que están muy atentos porque "puede haber muchos" empleados que acudan a las manifestaciones y hagan huelga.

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Cree que en las zonas y barrios donde hay "más sensibilidad" hacia el problema de la vivienda -uno de los motivos de esta huelga general- el seguimiento en los locales de hostelería es mayor.

Otro aspecto a tener en cuenta, ha dicho Rodríguez, es el subsector al que se haga referencia porque en restauración colectiva -que proveen comida a colegios u hospitales- el paro es "más masivo".

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Debido a todas estas casuísticas, esta organización sindical ha rechazado dar por ahora un porcentaje general de seguimiento en el sector hostelero, pero detalla, en todo caso, que es "dispar".

Precisamente fuentes de Marcas de Restauración, la asociación que engloba a las principales cadenas de restauración organizada en España, han detectado algunas incidencias en Bilbao, Valencia y Barcelona debido a la rotura de cristales, pintadas o incluso al bloqueo de cerraduras con pegamento.

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En Madrid, en cambio, el seguimiento es "simbólico por parte de los trabajadores", según ha avanzado esta asociación. EFE