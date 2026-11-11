Espana agencias

El R.Madrid continúa su yincana ante las mejores defensas frente al Estrella Roja

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- El Real Madrid se enfrentará este jueves en el Movistar Arena al Estrella Roja serbio, la mejor defensa de la Euroliga, una distinción que estuvo en manos de los dos últimos rivales del conjunto blanco, el Fenerbahce, primero, y del Panathinaikos, después.

En sus dos últimos encuentros en casa en la competición, el conjunto 'merengue' destrozó el cerrojo de los turcos, a los que ganaron por 95-76, y también el de los griegos, donde pese a caer derrotados en la prórroga, se fueron hasta el 112-115.

PUBLICIDAD

Ahora, el Estrella Roja, entrenado por el español Ibon Navarro, llega como segundo clasificado con un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Lo hacen además con una media de puntos encajados de 74 por encuentro, la mejor de toda la Euroliga, y con el mejor 'net rating' (estadística avanzada que mide el rendimiento en ambos lados de la pista), al recibir sólo 98 puntos por cada 100 posesiones.

Todo un desafío para los de Pedro Martínez, que recuperan a Chuma Okeke para la convocatoria en favor del debutante Pablo Mera, mientras que siguen a la espera de recuperar a sus lesionados: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba.

PUBLICIDAD

Pese a la derrota frente a los griegos, único equipo en ganar como visitantes en el Movistar Arena, el técnico confía en el factor Palacio para vencer a los serbios, que, a su vez, llegan tras ganar al Olympiacos, vigente campeón, en el Sunel Arena de Atenas.

A su favor, el Real Madrid es el mejor equipo a nivel ofensivo de la competición, con 97,8 puntos anotados por encuentro y un 'net rating' en ataque de 129,9, el más alto de la Euroliga.

Martínez se deshizo en elogios para su homólogo en el cuadro serbio, Ibon Navarro, que por primera vez se encuentra fuera de España y entrenando a un equipo en el nuevo formato de la competición europea, con hasta tres partidos a la semana, contando con los compromisos de las ligas domésticas.

"Tiene una dificultad, pero para eso nos preparamos (...). Creo que Ibon lo va a hacer bien, porque es un grandísimo entrenador y porque tiene muy buena mentalidad. Lo ha demostrado en el pasado y estoy seguro que con las dificultades inherentes a las responsabilidades que tenemos lo hará bien seguro. Personalmente, creo que no hay que quejarse. Somos unos privilegiados de jugar tantos partidos, de viajar tanto...Debemos ver la parte positiva de estar en equipos que tienen una exigencia tan grande. Lo veo como un privilegio, no como una carga", dijo Martínez.

Los serbios, además, son el segundo mejor equipo en el rebote defensivo y el segundo en asistencias. Martínez destacó a jugadores con pasado en la ACB como Tyson Carter o Chris Jones, además del pívot Christian Koloko, uno de los últimos fichajes del Estrella Roja que ya ha tenido un impacto inmediato en la competición.

Además de otros viejos conocidos como Chima Moneke o Semi Ojeleye, sobresale Jordan Nwora, con unos guarismos de 15 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias, 1 robo y 15,1 de valoración. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Los convocantes califican de “éxito absoluto” el parón y llaman a llenar las calles esta tarde

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

El artículo 66 de la norma fiscal establece dos plazos distintos, uno para determinar la obligación y otro para exigir su cobro, con interrupciones que el Tribunal Supremo ya delimitó

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El diestro reaparece junto a Lourdes Montes en Sevilla para pedir respeto por su hija, restar dramatismo al fin del romance y reflexionar sobre el futuro taurino de su saga

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa

Conviene comprobar de forma separada el aislamiento térmico, la protección frente al ruido y el factor solar del acristalamiento, ya que se trata de datos distintos que responden a necesidades diferentes de la vivienda

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico