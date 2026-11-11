El PSOE critica que el PP se burle de la huelga con una imagen en redes de los sindicatos comiendo una mariscada

Guardar

El PSOE ha recriminado al PP sus críticas a la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, después de que los de Alberto Núñez Feijóo colgaran una imagen en redes sociales de los sindicatos comiendo una mariscada.

"Feijóo dice que la huelga es un 'disparate'. Ayuso habla de 'basura sindical'. Y ahora esto.", reprochan los socialistas en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, haciendo referencia a una imagen publicada previamente por el PP, generada con inteligencia artificial, en la que aparecen sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT con unas bandejas repletas de gambas y cigalas.

PUBLICIDAD

"Se acerca un momento crítico de la huelga...el aperitivo", señalaba con sorna el PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X' al que ha respondido de inmediato el PSOE defendiendo a las organizaciones sindicales.

"Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición", han replicado los socialistas.

PUBLICIDAD

En los días previos a la huelga, el Gobierno ha venido pidiendo "respeto" para los sindicatos y, aunque no han llamado oficialmente a hacer huelga, consideran que la movilización se hace a favor de derechos de los ciudadanos y de una causa, la vivienda asequible, que consideran justa.

Feijóo, por el contrario, sostiene que se trata de "una huelga contra la oposición" y por tanto "un disparate" que no se produce en ningún otro país de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Más contundente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidió acabar con la "basura sindical" que a su juicio busca usar a los ciudadanos "como rehenes" y utilizar "la impunidad y el secuestro" a los ciudadanos que no podrán llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.