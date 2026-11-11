El PP tacha de "impresentable" la ausencia de Sánchez en el funeral por víctimas de Urda

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Madrid, 11 nov (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha tachado este miércoles de "impresentable" la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"España merece un presidente del Gobierno que vaya a ese funeral, honestamente lo creo. Es impresentable que (...) no vaya", ha señalado al ser preguntado por la ausencia de Sánchez en el funeral que presidieron los reyes en la catedral de Toledo, en un desayuno informativo organizado por Artículo 14.

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Sobre la ausencia del candidato de Vox, Santiago Abascal, ha opinado que cualquier líder de cualquier partido político que se presenta y aspira a ser presidente del Gobierno "debería de haber ido también".

Para Sémper, "hay cosas que están por encima de la lucha partidista y de la orientación ideológica de unos y de otros, de las filias y de las fobias".

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"Creo que ayer el lugar donde había que estar era con los reyes rindiendo tributo, respeto y acompañando a las víctimas del accidente de Urda y creo que no haber estado allí define a quien no estuvo", ha apostillado.

El portavoz del PP ha dicho, además, que aspira a que España tenga un presidente del Gobierno que esté "siempre a la altura de las circunstancias". EFE

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