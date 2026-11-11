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El PP denuncia la agresión a dos jóvenes de Nuevas Generaciones en la sede de Barakaldo

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Vitoria, 11 nov (EFE).- El PP ha denunciado la agresión a dos jóvenes de Nuevas Generaciones en la sede del partido de la localidad vizcaína de Barakaldo, una acción que, según esta formación, ha coincidido con la manifestación que se ha desarrollado con motivo de la huelga general de este miércoles.

Según el PP, los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la tarde, cuando un grupo de individuos encapuchados "ha arrojado un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede, rompiéndola".

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Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores "les han propinado varios golpes y les han insultado, llamándoles, entre otras cosas, fascistas", ha asegurado el PP.

La Ertzaintza se ha personado en el lugar y los dos jóvenes han presentado la correspondiente denuncia.

La presidenta del Partido Popular de Bizkaia, Amaya Fernández, que ha acudido a la sede nada más conocer los hechos, ha condenado lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a los dos jóvenes agredidos.

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"Más que nunca es necesario abrir una nueva etapa que acabe con el muro, la crispación y estos comportamientos desgraciadamente tan conocidos de la izquierda radical, y recuperar la convivencia", ha señalado en un comunicado.

Fernández ha defendido que ninguna discrepancia política puede justificar la violencia, las amenazas o los ataques contra quienes piensan diferente.

También ha expresado su deseo de que estos hechos no queden impunes y de que sus responsables sean identificados y respondan ante la justicia por lo que han hecho. EFE

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