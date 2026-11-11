El PP de Ceuta elige la playa del Trampolín para la primera pegada de carteles electorales

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Ceuta, 11 nov (EFE).- El PP de Ceuta ha elegido la playa del Trampolín, ocupada durante muchas semanas por miles de migrantes que entraron ilegalmente en la ciudad, para el inicio de la pegada de carteles con motivo de la campaña de las elecciones generales.

Según han informado este miércoles, los populares ha optado por el arranque de la campaña electoral en esta playa, la cual se convirtió durante varias semanas en el centro de la atención mediática nacional e internacional como consecuencia de la presencia de miles de migrantes que entraron desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

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Su presencia en esta playa, con la instalación de diferentes tiendas de campaña y chabolas, motivó que este lugar se convirtiera en el primer gran asentamiento ilegal después de la entrada masiva.

El PP ha optado por iniciar la pegada de carteles en esta playa, situada en la bahía norte de la ciudad y a escasa distancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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El candidato al Congreso Rafael Martínez-Peñalver, y los candidatos al Senado, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, participarán en esta pegada junto al presidente de la ciudad autónoma y del PP ceutí, Juan Jesús Vivas. EFE