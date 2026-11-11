El periódico de los acampados de Sol sigue vivo para reivindicar la huelga general

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- El periódico 'La Lona', elaborado por un grupo de activistas que participaron en la acampada de la Puerta del Sol, ha vuelto a las calles este miércoles con un nuevo número dedicado a reivindicar la huelga general del 11N y mantener vivo el espíritu de aquella protesta, que se prolongó durante 38 días.

El ejemplar, fechado este 11 de noviembre y número 19 de la publicación, reúne textos manuscritos, ilustraciones y reflexiones de sus participantes, que reivindican la huelga como una herramienta de la clase trabajadora y llaman a combatir la especulación inmobiliaria y defender el derecho a la vivienda.

PUBLICIDAD

"Muchos piensan que una huelga es perder tu tiempo, pero perder es regalarle tu sueldo a tu casero", recoge uno de los textos, que cuestiona también que los derechos laborales estén garantizados y denuncia la especulación con la vivienda.

Sus autores reivindican "tener casas para vivir y no especular" y "plazas para disfrutar y cuidar como fue Sol durante 38 días de puro amor y lucha".

PUBLICIDAD

El periódico combina textos manuscritos, dibujos y fotografías en blanco y negro vinculados a la acampada. Entre las ilustraciones aparece una caricatura de un cerdo con uniforme policial y una porra, bajo el título 'No fue un desalojo pacífico', además de dibujos de grupos de personas con pancartas y varias consignas escritas a mano, como "Desobedece y baila" o "Date cuenta, primo, eres clase obrera".

Las fotografías muestran carteles reivindicativos, entre ellos uno dedicado a Maricarmen, a quien atribuyen haber sido "la chispa" de la protesta, la lona de la publicación durante la acampada y unas flechas con nombres de calles "Avenida Pablo Iglesias", "Avenida Eskorbujo".

PUBLICIDAD

En el artículo titulado 'No fue un desalojo pacífico', sus participantes relatan su versión de la intervención policial y denuncian golpes, amenazas y el uso de gas pimienta.

"Pensaron que cuando nos desalojaron, nos habían desalojado las ideas. Pero el amor no se desaloja, y la rabia tampoco", afirma otro de los textos.

PUBLICIDAD

'La Lona' se define como un periódico libre, autogestionado y autoeditado, nacido de la necesidad de "tener voz" y dar espacio a las experiencias y reivindicaciones de sus participantes.

"Es un lugar de arte, de reflexión, de lucha", señala la publicación, que reivindica ser "la voz de la verdad, de la cotidianidad".

El número concluye con un llamamiento a continuar la movilización: "A la huelga, compañeras". EFE