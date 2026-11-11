El obispo de Girona, Octavi Vilà, relevará a Omella en el Arzobispado de Barcelona

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El obispo de Girona, Octavi Vilà, será el nuevo arzobispo de Barcelona, en sustitución del cardenal Joan Josep Omella, que se retira, han informado fuentes eclesiásticas.

El nombramiento se hará oficial en el boletín oficial del Vaticano al mediodía, hora en la que comparecen ambos, por separado: Vilà en Girona y Omella en Barcelona. EFE

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