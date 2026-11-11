El mal tiempo obliga a suspender las marchas del 11N en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

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Cádiz/ Sevilla, 11 nov (EFE).- Las malas condiciones meteorológicas han obligado a la suspensión de las manifestaciones previstas esta tarde en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva en el marco de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre.

La suspensión de las movilizaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía occidental coincide con el paso de la borrasca Charles por la comunidad.

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La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias (EMA), ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en 30 municipios de las provincias de Cádiz y Huelva en el que se alerta de la activación del aviso naranja por viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Los convocantes de las manifestaciones, entre los que se encuentran los sindicatos UGT y CCOO, han informado de que en el caso de la capital andaluza la marcha queda suspendida como medida de prevención y responsabilidad para garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ella.

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Ante las actuales circunstancias meteorológicas, creen que la protección de la integridad de trabajadores, delegados y ciudadanía debe ser la máxima prioridad, por lo que se pretende evitar cualquier situación que pueda suponer un riesgo para los participantes.

Las organizaciones sindicales ha aclarado que la suspensión de la manifestación no supone "en ningún caso" una renuncia a las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de la huelga general.

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"La defensa de unos salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el acceso a una vivienda asequible, el desbloqueo de la negociación colectiva y la mejora de los servicios públicos continúan siendo demandas fundamentales de la clase trabajadora", han advertido.

La protesta en Sevilla tenía previsto partir sobre las seis de la tarde desde la glorieta Juan de Austria y recorrer distintas calles del centro de la capital para concluir con una concentración en las Setas de la Encarnación, donde sigue la acampada por el derecho a la vivienda.

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Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz anunció la suspensión de la manifestación prevista para esta tarde por las condiciones meteorológicas y su traslado al 15 de noviembre, al tiempo que UGT también informó de la cancelación de la marcha en Huelva. EFE

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