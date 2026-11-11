El juez prorroga la investigación a Zapatero y no descarta nuevas imputaciones

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Madrid, 11 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado al menos seis meses más la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, al quedar diligencias por practicar que "pudieran generar la imputación de nuevas personas".

En un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que dirige el PP y ha prorrogado seis meses, hasta el 28 de mayo de 2027, el plazo de instrucción, sin perjuicio de que vuelva a adoptar futuras prórrogas.

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Argumenta el magistrado que están pendientes "diligencias esenciales" ya señaladas, como declaraciones de testigos e investigados, así como la entrega de informes policiales sobre documentación requerida, entre otros, a diversos organismos públicos y entidades bancarias que podrían derivar en nuevas imputaciones o más diligencias.

El también ex secretario general del PSOE está investigado por presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra en el marco del préstamo público de 53 millones de euros que consiguió en 2021, así como de delito fiscal y supuesto contrabando en relación a las joyas que halló la Policía en el registro a su oficina. EFE

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