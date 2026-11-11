El futuro del Estadio de Vallecas, un nuevo problema para Raúl Martín Presa

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- La resolución de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que considera "proporcionada y procedente" la decisión de extinguir la concesión del estadio al Rayo por incumplimiento de sus obligaciones, supone un nuevo problema para el presidente del club, Raúl Martín Presa, que siempre ha manifestado que no jugará en un recinto en el que no tenga la concesión.

Este era el último informe que le faltaba por recabar a la Comunidad de Madrid antes de proceder a rescindir la concesión del estadio. Ahora, el Gobierno regional tiene un plazo hasta el 27 de marzo de 2027 para dictar la orden que resuelva el procedimiento de extinción, según informaron a EFE fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

PUBLICIDAD

En ese momento, se establecerá un período transitorio durante el cual el Rayo podrá seguir jugando en el recinto hasta que haya un nuevo concesionario, y este, igualmente, tendrá que garantizar que el club pueda mantener su uso del estadio si así lo desea, pagando un canon que fijarían en un "pacto independiente", según explicó semanas atrás el consejero del ramo, Mariano de Paco.

El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado por unanimidad en su sesión del pasado 28 de octubre, sostiene que quedaron "acreditados de modo suficiente incumplimientos relevantes, por parte del concesionario, de las obligaciones que, conforme al título concesional, le correspondían", en materias como el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas o las condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

En ese informe de la Comisión Jurídica Asesora se reconoce que también hubo mejoras en el estado del recinto, si bien opina que dicha "subsanación de deficiencias, que afecta únicamente a parte de los incumplimientos, viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación".

Este proceso se inició el pasado 27 de julio, cuando se abrió el expediente de extinción y la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del estadio para acometer reformas de urgencia en el estadio, cuya situación "comprometía la seguridad y operatividad".

PUBLICIDAD

Esa decisión obligó al Rayo a jugar sus tres primeros partidos de Liga frente al Real Racing Club de Santander, Alavés y Espanyol en Butarque, en Leganés, con el consiguiente enfado y perjuicio para sus aficionados, que tras mucho reclamar han logrado el compromiso del club de devolverles la parte proporcional del abono por los partidos no disfrutados en Vallecas.

Desde el Rayo, según informan a EFE, el objetivo único es continuar jugando en Vallecas aunque también aseguran que su intención es hacerlo en un estadio en el que tengan la concesión y puedan ser responsables de lo que ocurre dentro.

PUBLICIDAD

La intención de Raúl Martín Presa siempre ha sido la de tener un estadio con mayor capacidad al de la actual y pasar de los 14.500 asientos actuales a uno que pueda tener entre 25 y 30.000.

Mariano Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, aseguró hace unas semanas que la directiva quería llevarse el estadio a unos terrenos de ADIF que el Gobierno le prometió y que están situados en el distrito de Puente de Vallecas, a unos 2,5 kilómetros de la ubicación actual, en la zona del arroyo Abroñigal.

PUBLICIDAD

Esa afirmación fue desmentida esta misma semana por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y, además, candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid, que publicó un vídeo en la Cervecería Torres, ubicada en la calle Arroyo del Olivar, a escasos metros del campo, asegurando que había adquirido un compromiso con las peñas del Rayo.

“He venido porque me he comprometido con las peñas rayistas y vamos a dejar clara nuestra posición: el campo se queda aquí en Vallecas y se arregla. El campo es propiedad de la Comunidad y ésta tiene que invertir. Ese es mi compromiso. El Partido Socialista apoya lo mismo que las peñas, que el estadio se queda en su sitio actual”, dijo.

PUBLICIDAD

Poco después la Federación de Peñas del Rayo le respondió en redes sociales dándole las gracias. "Gracias por recibirnos y por el compromiso adquirido de que los terrenos de ADIF en Abroñigal no se utilicen para sacar al Rayo de su ubicación actual”.

En plena crisis por todos los asuntos extradeportivos que rodean al club y con la afición del Rayo enfrentada a Presa, al que piden en cada partido la dimisión, el futuro inmediato del estadio es un tema que preocupa mucho a ambas partes y que también está siendo un factor de alejamiento entre las partes. EFE

PUBLICIDAD