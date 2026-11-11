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El ex Osasuna John Aloisi, despedido tras perder la liga china pese a ventaja de 14 puntos

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Shanghái (China).- El australiano John Aloisi, conocido en España por su etapa como jugador en Osasuna (2001-2005) y Alavés (2005-2007), fue despedido como entrenador del Chengdu Rongcheng chino tras una espectacular debacle en la que acabó perdiendo la Superliga pese a contar con una ventaja de 14 puntos a 5 jornadas del final.

"John Aloisi ya no ostenta el puesto de entrenador del Chengdu Rongcheng, y su equipo técnico también ha dejado sus cargos", indicó el club en un escueto comunicado un día después de que el Dalian Yingbo culminase su remontada y se proclamase campeón del torneo liguero local.

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En otro anuncio separado, el conjunto de la capital de la provincia central de Sichuan informó también de la dimisión de su presidente, Wang Lei, y su director general, Wu Bo.

El desenlace culminó una remontada que parecía improbable a mediados de temporada, cuando el Dalian, undécimo clasificado en 2025, se encontraba 18 puntos por detrás del Chengdu después de la decimosexta jornada.

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El Chengdu finalizó la jornada 25 -de un total de 30- con 51 puntos, por los 37 de Beijing Guo'an, Qingdao West Coast y Dalian Yingbo, pero a partir de ahí entró en barrena y tan solo se hizo con uno de los quince puntos en juego, acabando la temporada con cuatro derrotas consecutivas y uno de los mayores desperdicios de ventaja de los tiempos recientes en el fútbol internacional.

Para más inri, una de esas derrotas, en la penúltima jornada, se produjo en casa precisamente ante el Dalian Yingbo (0-1), que acabó proclamándose campeón pese a la igualdad de puntos en la tabla (52) gracias al mejor registro en el cara a cara ante el Chengdu.

La temporada en China estuvo marcada asimismo por las sanciones de puntos impuestas antes de su inicio a nueve clubes de la Superliga por irregularidades históricas, entre ellos Shanghai Shenhua, Shanghai Port -campeón de los últimos tres torneos- y Beijing Guo'an, mientras que los dos aspirantes al título no recibieron penalizaciones.

Aloisi, de 50 años y 55 veces internacional durante su etapa como futbolista, comenzó a dirigir al Chengdu Rongcheng este mismo año en su primera experiencia como técnico fuera de su país.

Tras una etapa en Inglaterra, el exdelantero llegó a España en 2001 de la mano de Osasuna, para quien anotó 29 goles en 121 partidos, y luego pasó al Alavés (16 tantos en 58 encuentros) antes de regresar a Australia, para cuyo combinado nacional perforó las redes en 27 ocasiones. EFE

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