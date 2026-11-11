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El consumo eléctrico hasta las 11:00 cae un 7,5% respecto a lo previsto por REE sin huelga

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(Actualiza la EC3140 con la información remitida por Red Eléctrica)

Madrid, 11 nov (EFE).- El consumo eléctrico en España hasta las 11:00 horas se ha reducido en torno a un 7,5 % respecto a las previsiones realizadas por el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), para este 11 de noviembre si no hubiera convocada una huelga general.

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De acuerdo con los datos provisionales del sistema eléctrico nacional remitidos este miércoles por Red Eléctrica, la demanda real hasta las 11:00 horas ha alcanzado los 281.103 megavatios hora (MWh), un 7,46 % por debajo de los 303.759 MWh previstos para ese mismo periodo de no celebrarse la huelga.

Conforme a la misma fuente, la hora en la que se ha registrado una reducción máxima del consumo fue de 10:00 a 11:00 horas, con un 15,49 %.

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La metodología aplicada por Red Eléctrica compara la curva de demanda prevista por el operador para este 11 de noviembre sin huelga frente a la demanda real, que es el consumo registrado en ese instante.

Pero no cruza los datos con los de días anteriores, ya que cada jornada está marcada por condiciones distintas, incluida la propia meteorología, que también afecta al sistema.

A través de sus redes sociales, el sindicato CC.OO. celebraba a las 8:00 horas el "amplio seguimiento" en los primeros turnos de la huelga general. "El consumo de energía cae cerca de un 10 % y los sectores estratégicos paran", rezaba el mensaje.

Por su parte, la patronal CEOE coincidía en que, pasadas las 8:00 horas, la reducción de la demanda "ha rondado el 10 %", aunque matizaba que esa caída estaba "por debajo del dato de huelgas anteriores, donde el descenso fue superior al 14 %".

Horas más tarde, CEOE y Cepyme han destacado que la demanda eléctrica apunta ya a una "normalización" respecto a la de un día laborable habitual .

De acuerdo con los servicios mínimos fijados por el Gobierno para el sector eléctrico, deberán permanecer plenamente disponibles las centrales nucleares, los grupos hidráulicos convencionales, las instalaciones de bombeo y las centrales térmicas de carbón y gas, con servicios mínimos de personal fijados individualmente para cada empresa e instalación. EFE

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