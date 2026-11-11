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El BOE publica el cese del presidente de Adif y el de la jefa de gabinete de Puente

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese de Luis Pedro Marco de la Peña como presidente de Adif y de Encarnación Sandonis Rodríguez como directora del gabinete del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estos ceses, ya conocidos, se producen a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ostenta también temporalmente la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente después del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre de tren en Urda (Toledo) que ha dejado 69 muertos.

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De acuerdo con ambos reales decretos, y tras la deliberación del Consejo de Ministros, el Gobierno ha agradecido a ambos los servicios prestados.

Tras la salida de Marco de la Peña, sigue sin nombrarse un presidente en Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria. EFE

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