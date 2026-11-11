El bloqueo de los accesos a Barcelona impide a algunos maquinistas cumplir los mínimos

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad de Barcelona desde primera hora de la mañana por parte de piquetes que se manifestaban por la huelga general ha impedido a algunos maquinistas de Renfe llegar a los trenes programados en los servicios mínimos.

Según han informado a EFE fuentes de Renfe, entre las 6:30 y las 8:00 horas se habían programado 44 trenes para cumplir el 25 % de los servicios mínimos decretados por la Generalitat en hora punta, pero de estos, 13 no han podido salir.

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Según han detallado estas fuentes, de estos 13 trenes, 5 acabaran saliendo aunque con retraso.

El motivo de que estos trenes no hayan salido es que algunos maquinistas que intentaban acceder en coche a las estaciones de origen de los convoyes no han podido llegar a tiempo por los cortes en las carreteras catalanas desde primera hora de la mañana.

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Los cortes de carretera y el bloqueo de las cocheras de TMB ha afectado también a los servicios mínimos de los autobuses que circulan por el área de Barcelona.

Fuentes de TMB han indicado a EFE que los vehículos han podido salir de las cocheras de Zona Franca y de Horta, pero no de la cochera de Triangle. Algunos de los autobuses que han podio salir se han encontrado después atrapados por las incidencias de tráfico en la capital catalana.

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En el metro sí que se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, según las fuentes de TMB.

Los servicios mínimos decretados para la huelga de hoy son del 25 % en Rodalies, metro, autobuses, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y el Tram durante las horas punta (de 6:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 21 horas). EFE.

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