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El bloqueo de los accesos a Barcelona impide a algunos maquinistas cumplir los mínimos

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad de Barcelona desde primera hora de la mañana por parte de piquetes que se manifestaban por la huelga general ha impedido a algunos maquinistas de Renfe llegar a los trenes programados en los servicios mínimos.

Según han informado a EFE fuentes de Renfe, entre las 6:30 y las 8:00 horas se habían programado 44 trenes para cumplir el 25 % de los servicios mínimos decretados por la Generalitat en hora punta, pero de estos, 13 no han podido salir.

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Según han detallado estas fuentes, de estos 13 trenes, 5 acabaran saliendo aunque con retraso.

El motivo de que estos trenes no hayan salido es que algunos maquinistas que intentaban acceder en coche a las estaciones de origen de los convoyes no han podido llegar a tiempo por los cortes en las carreteras catalanas desde primera hora de la mañana.

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Los cortes de carretera y el bloqueo de las cocheras de TMB ha afectado también a los servicios mínimos de los autobuses que circulan por el área de Barcelona.

Fuentes de TMB han indicado a EFE que los vehículos han podido salir de las cocheras de Zona Franca y de Horta, pero no de la cochera de Triangle. Algunos de los autobuses que han podio salir se han encontrado después atrapados por las incidencias de tráfico en la capital catalana.

En el metro sí que se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, según las fuentes de TMB.

Los servicios mínimos decretados para la huelga de hoy son del 25 % en Rodalies, metro, autobuses, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y el Tram durante las horas punta (de 6:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 21 horas). EFE.

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