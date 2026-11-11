El 6,6 % de los empleados del sector de las telecos secunda la huelga, según la patronal

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Madrid, 11 nov (EFE).- Alrededor del 6,6 % del sector de las telecos ha secundado la huelga general convocada para este miércoles, según los datos aportados de seguimiento medio aportados por la patronal que representa al sector, DigitalES, hasta las 11.30 horas de este miércoles.

Fuentes de la asociación ha informado a EFE de que tampoco se han detectado incidencias reseñables en la jornada.

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En cuanto a Ametic, la patronal que representa la industria tecnológica, no ha aportado datos de incidencia entre las empresas de su ámbito.

La huelga general por la vivienda y salarios dignos, convocada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), minoritarios y movimientos por la vivienda, ha comenzado este miércoles de madrugada con piquetes informativos y movilizaciones por toda España. EFE

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