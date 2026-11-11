Duñabeitia se reincorpora al grupo en un Sporting con seis ausencias en el entrenamiento

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Gijón, 11 nov (EFE).- El defensa central del Sporting Aimar Duñabeitia se reincorporó este miércoles al trabajo con el grupo en el inicio de la preparación del partido del sábado ante la Real Sociedad B (16:15 horas, Zubieta), en una sesión en la que el equipo contó con seis ausencias.

El zaguero vasco sufrió unas molestias musculares durante la pasada semana de entrenamientos que le dejaron fuera de la convocatoria de Nicolás Larcamón para medirse al Valladolid, y que el técnico argentino ya consideró de poca gravedad.

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Su respuesta en los dos entrenamientos previos al encuentro que quedan por delante marcará su disponibilidad para jugar en Zubieta y su inclusión final en la expedición que viajará el viernes a primera hora de la tarde a San Sebastián.

El delantero argentino Alejo Sarco, que también se perdió el último partido por unas molestias de similar calado que las de Duñabeitia, no avanza al mismo ritmo que el central y continuó al margen, con lo que fue este miércoles una de las seis ausencias de la sesión.

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La lista de bajas en el entrenamiento la completaron Pablo García, Antonio Casas, Konrad de la Fuente, César Gelabert y Manu Rodríguez, todos ellos lesionados, mientras que Juan Otero, que se ejercitó con normalidad, no podrá jugar ante el filial donostiarra tras ser expulsado la pasada jornada.

Por su parte, Nikita Iosifov y Andrés Ferrari, que regresaron a los terrenos de juego el pasado domingo al entrar en la segunda parte ante el Valladolid, entrenaron nuevamente con normalidad para optar a sumar más minutos en el próximo encuentro liguero. EFE

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