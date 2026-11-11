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Dieciséis detenidos y nueve ertzainas heridos en la jornada de huelga general en Euskadi

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(Actualiza la NA3152 con nuevos datos)

Vitoria, 11 nov (EFE).- La Ertzaintza ha detenido a 16 personas, ha abierto diligencias como investigados a otros tres hombres y ha identificado a más de 200 personas en incidentes ocurridos durante la jornada de huelga general en Euskadi, en los que nueve agentes han resultado heridos por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas.

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Según ha informado la Ertzaintza, las detenciones se han producido en Agurain, Zamudio, San Sebastián, Vitoria, Portugalete y Bilbao.

Durante los incidentes ocurridos en Portugalete poco antes de las diez de la mañana han sido arrestados por desordenes públicos cinco hombres y dos mujeres, y en Vitoria han sido detenidos por el mismo motivo otros tres individuos de 24, 29 y 31 años.

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El resto de personas detenidas son dos hombres, de 31 y 52 años, en Agurain y Zamudio, respectivamente, así como una mujer de 32 años en San Sebastián.

Ya por la tarde, la Ertzaintza ha arrestado en Bilbao a dos hombres de 38 y 41 años y una mujer de 38 años, uno de ellos con una detención anterior y los otros dos con investigaciones policiales previas.

Además, se han abierto diligencias como investigados por un delito de desórdenes públicos a tres hombres de 27, 35 y 49 años.

Poco antes de las siete de la tarde, dos personas han sido agredidas al paso de una manifestación frente a la sede del PP en Barakaldo, y pasadas las siete y media de la tarde se ha realizado un sabotaje eléctrico de alumbrado público del Casco Viejo de Bilbao, que ha dejado sin luz la plaza de Santiago, así como las calles de Somera, Telleria, Artecalle, Belostikale y Carnicería Vieja.

Más de 200 personas han sido identificadas en numerosos incidentes ocurridos en diferentes actuaciones, en los que se han provocado daños en comercios y en el mobiliario urbano, quema de contenedores, así como el corte mediante barricadas de varias vías y calles de acceso a empresas y polígonos industriales.

La Ertzaintza ha movilizado durante la jornada a un total de 2.200 efectivos, varios de los cuales han sufrido el lanzamiento de diferentes objetos y algunos han sido agredidos físicamente, por lo que nueve de ellos han resultado heridos y trasladados a centros sanitarios.

Alrededor de un centenar de personas llamados a secundar la huelga general han atacado comercios que estaban abiertos en el Casco Viejo de Bilbao, han pintado fachadas y han encerrado dentro de un establecimiento a varias personas.

Ese grupo de piquetes ha recorrido el Arenal y las calles Correo, Pelota y de La Cruz, entre otras, donde han atacado con pintura roja y amarilla el hotel NYX, mientras coreaban lemas de apoyo a Palestina y animaban al boicot a Israel, y que ha tenido que ser protegido por agentes de la Ertzaintza.

Personas de ese grupo también han entrado en varios comercios donde han causado destrozos.

En la calle De La Cruz han arrojado una bomba de humo en el interior de un establecimiento cuya dependienta ha salido a la calle con problemas para respirar y en la calle Correo han tumbado y fracturado una gran maceta a la entrada de una pastelería para impedir el acceso.

En esa misma calle, el grupo ha atascado la persiana de una cafetería en cuyo interior había un grupo de turistas franceses, uno de ellos en silla de ruedas, que durante un rato se han quedado atrapados en su interior sin poder salir.

El grupo continuaba llamando a secundar el paro a las 10:45 horas en el Casco Viejo y ha colocado barricadas a la altura del Mercado de la Ribera.

La mayor parte de los comercios del centro de Bilbao han estado cerrados.

En el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, los piquetes han cerrado los accesos hacia las 7:00 horas, si bien a las 8:30 se ya habían retirado pero las instalaciones universitarias se encuentran esta mañana prácticamente vacías.

nu-mt-sf/rmv/jmv/av

(foto) (vídeo)

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