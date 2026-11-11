Detenido en Mercamadrid un miembro de un piquete por lanzar una valla a un policía

Madrid, 11 nov (EFE).- Un miembro de un piquete de la huelga general convocada para este miércoles ha sido detenido en la entrada de Mercamadrid por lanzar una valla a un policía nacional.
El suceso ha tenido lugar a la una y veinticinco de esta madrugada en el acceso a las instalaciones de esta plataforma de distribución de Madrid donde se concentró el piquete y uno de sus componentes ha sido arrestado como presunto autor de la agresión al agente.
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Otros piquetes han actuado en distintos distritos madrileños sin que a las ocho de la mañana se hubieran registrado más incidentes de relevancia, ha informado a EFE la Jefatura Superior de Policía de Madrid. EFE
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