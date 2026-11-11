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Detenido el miembro de un piquete en un polígono de Logroño por atentado a la autoridad

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Logroño, 11 nov (EFE).- Un miembro de un piquete informativo ha sido detenido este miércoles, hacia las 6:00 horas, en el polígono industrial de La Portalada de Logroño, tras lo que permanece en dependencias policiales y al que se le considera presunto autor de un delito de atentado a la autoridad, ha informado a EFE su abogada, Henar Moreno.

Moreno, también diputada regional de IU, ha añadido que la detención de este hombre, miembro del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, se ha producido cuando el piquete se encontraba en uno de los accesos al polígono, donde se han registrado momentos de "tensión" con la policía.

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Al parecer, se ha producido "una pequeña carga policial en la que no ha pasado nada", ha afirmado Moreno, quien ha explicado que, en ese instante, han visto a su compañero "en el suelo porque se ha caído, le han esposado y se lo han llevado".

Ha calificado de "absolutamente desproporcionada" la actuación policial y espera que el detenido sea puesto en libertad en las próximas horas, una vez que se le comunique de qué se le acusa.

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El secretario general de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, ha indicado a EFE que ha sido "totalmente desproporcionada" la actuación de la Policía ya que "no hay justificación para lo que ha sucedido".

"Solo pretendíamos hacer nuestra labor de información y se nos ha impedido", ha subrayado Izquierdo, quien ha considerado que el despliegue policial es "desmedido".

Ha indicado además que la respuesta de las empresas a la huelga, en el turno de noche, "ha sido positiva, con más de la mitad de paro" y que los sindicatos convocantes han cifrado, de forma provisional, en cerca de un 65 % el seguimiento.

Moreno también ha relatado que la Policía ha pedido identificarse a una veintena de miembros del Sindicato de Vivienda en la zona logroñesa de avenida de Madrid, una de las principales vías de acceso a la capital riojana, donde se ha cortado el tráfico hacia las 8:00 horas.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha indicado, en una nota, que las primeras horas de la huelga general se caracterizan por la tranquilidad, "los piquetes informativos están pudiendo realizar su labor con normalidad y apenas se han registrado incidentes".

Ha confirmado que se ha producido la detención de una persona joven en el polígono de La Portalada, en el marco de las actuaciones desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La actuación se ha desarrollado conforme a los procedimientos establecidos, ha subrayado la Delegación del Gobierno, que informará de cualquier novedad relevante, "siempre respetando la investigación en curso y la presunción de inocencia". EFE

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