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Detenidas 15 personas tras la intervención de más de 75.000 vapeadores de contrabando

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Sevilla, 11 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Sevilla a 15 personas investigadas por su supuesta vinculación con una organización criminal de compra, venta y distribución de vapeadores, que ha sido desarticulada con la intervención de 75.319 de estos cigarrillos electrónicos.

Las operaciones denominadas Humito y Nebeldos se han saldado también con la incautación de ocho vehículos, cuatro de ellos de alta gama, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa este miércoles.

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La investigación localizó varios establecimientos comerciales situados en Utrera, Los Palacios y Villafranca, Carmona y Sevilla capital.

La mercancía intervenida alcanza un valor aproximado de 2.083.960 euros, a los que se suman 23.000 euros en efectivo, lo que eleva la cuantificación del valor total de las aprehensiones a 2.106.960 euros.

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La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sevilla y por agentes de la Guardia Civil de Utrera, con origen en una actuación desarrollada en enero de 2025 en Los Palacios y Villafranca, donde fueron intervenidos 12.200 vapeadores de contrabando.

En octubre de ese mismo año, los investigadores recibieron información sobre un grupo organizado dedicado a la comercialización y distribución ilegal de estos dispositivos en la provincia.

Las pesquisas permitieron identificar varios establecimientos en Los Palacios y Villafranca, Utrera Carmona y Sevilla, que al parecer eran utilizados como puntos de venta y distribución.

La organización operaba supuestamente con una empresa de mensajería para la distribución de vapeadores en el ámbito nacional.

Los agentes localizaron también domicilios y trasteros utilizados para almacenar los dispositivos antes de su distribución.

Los integrantes de la red habrían tenido asignadas zonas concretas de comercialización y distribución dentro de la provincia con el propósito de "evitar la competencia entre ellos y aumentar las ventas".

La red utilizaba al parecer puntos de almacenamiento próximos a las zonas de venta para dificultar la investigación y comercializaba vapeadores por internet con empresas de paquetería y remitentes que empleaban identidades y direcciones falsas.

La primera fase de las operaciones se desarrolló entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, con actuaciones en instalaciones de una empresa de mensajería en Sevilla, en domicilios de Los Palacios y Villafranca, establecimientos de este municipio y Utrera, y varios trasteros de un polígono industrial sevillano.

En tres trasteros se intervinieron 49.616 unidades y otros miles en domicilios, establecimientos y dependencias de una empresa de transporte. En total, se aprehendieron 75.319 vapeadores de contrabando de gran capacidad y 23.000 euros en efectivo.

Una vez efectuados los diversos registros, fueron detenidas 15 personas residentes en Los Palacios y Villafranca, Utrera, Carmona, Dos Hermanas y Sevilla, e intervenidos ocho vehículos utilizados para distribuir la mercancía.

La investigación permitió identificar la estructura operativa y las funciones de los miembros de la organización. Con la segunda fase, los agentes dieron por completamente desmantelada la red.

Los hechos investigados están relacionados con la presunta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, y no se descartan más detenciones. EFE

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