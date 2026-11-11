Denuncian "agresiones policiales" a piquetes en las cocheras de la EMT en Madrid

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Madrid, 11 nov (EFE).- La secretaria ejecutiva de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT), Patricia Ruiz, ha denunciado este miércoles "agresiones de agentes de la Policía Nacional" contra integrantes del piquete informativo desplegado a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral (Madrid) durante la jornada de huelga general.

A través de una publicación de UGT en la red social X, bajo el lema "¡Basta ya de violencia policial!", Ruiz ha censurado la actuación de los agentes durante la madrugada, señalando directamente "las dificultades para informar a las personas trabajadoras y las agresiones de agentes de la Policía Nacional a nuestros compañeros y compañeras durante el piquete informativo".

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La responsable de UGT ha reivindicado la labor de las organizaciones de los trabajadores: "¡Informar no es delito! ¡La libertad sindical se respeta! ¡Ni un paso atrás!".

Según la información trasladada por Comisiones Obreras (CCOO) a EFE, se habrían producido cuatro heridos durante el piquete informativo en la cocheras de la EMT.EFEslls/cmm

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