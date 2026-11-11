Copete y Foulquier vuelven a jugar después de más de ocho meses y tras "mucho sufrimiento"

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Valencia, 11 nov (EFE).- Los defensas del Valencia José Copete y Dimitri Foulquier volvieron a jugar con la elástica blanquinegra tras más de ocho meses alejados de los terrenos de juego en el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, dejando atrás “mucho sufrimiento”, en palabras de su técnico Javier Aguirre.

Copete sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica que le obligó a pasar dos veces por quirófano y le ha tenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente, mientras que Foulquier no jugaba desde el 1 de febrero, ante el Betis.

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En el caso del central sevillano, entró por primera vez en una convocatoria en el partido contra el Real Madrid el pasado sábado, pero no contó con minutos, mientras que el caso de Dimitri Foulquier es particular.

El lateral derecho francés fue intervenido el 12 de febrero de la rodilla izquierda y, cuando ya estaba en la fase final de su recuperación, padeció una lesión muscular en la pierna derecha en un entrenamiento a principios de septiembre. Además, sus molestias en la rodilla continúan.

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Aguirre celebró poder contar con ambos jugadores de inicio en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, que se saldó con una goleada por 0-6 ante el modesto equipo de La Safor que compite en la Lliga Comunitat.

“A José lo conozco hace ya varios años, lo tuve un tiempo, dos o tres temporadas, y estaba muy emocionado, para él fue muy duro y muy largo. Evidentemente le falta minutaje, le falta ritmo de partido, pero tiene una buena actitud, tiene muy buen carácter competitivo y eso le ayuda en esa carencia de minutos, de ritmo futbolístico y, poco a poco, irá entrando en el equipo seguramente, lo mismo que Foulquier, son chicos que han sufrido mucho”, explicó Aguirre sobre ambos en la rueda de prensa posterior al partido de Copa.

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El técnico mexicano, que coincidió con Copete en el Mallorca, apuntó que pedirá al sevillano que “sea competitivo como siempre”. “Anima, pelea, compite, saca bien la pelota, compite bien arriba, es valiente, en el mano a mano es capaz… A ver si recuperamos al Copete que compró el Valencia y que tuvo el infortunio de la lesión”, expresó.

Por su parte, Dimitri Foulquier expresó, en declaraciones al club, que, después de tanto tiempo, sobre todo quería disfrutar: “Jugar al fútbol es algo muy bonito y, cuando no lo tienes, lo echas de menos. Hoy volvía a disfrutar y estoy muy contento”.

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“Desde la operación hace mucho tiempo y el último mes no he entrado más por decisiones técnicas. Hay que saber llevar todo esto y seguir trabajando para intentar ganar la confianza del entrenador. Después de estos meses me acuerdo de todo el mundo que me ha ayudado, de todo lo que he sufrido, los momentos difíciles. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos mucha suerte”, agregó.

“La verdad es que el objetivo era pasar y tener buenas sensaciones. Ha sido el caso, los goles al inicio nos han ayudado. El equipo ha estado serio y es lo importante. Estamos con necesidad de puntos. Ahora tenemos pocos lesionados y el objetivo es formar el grupo, trabajar juntos y hacer que el Valencia salga de ahí”, finalizó Foulquier. EFE

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