Espana agencias

Copete y Foulquier vuelven a jugar después de más de ocho meses y tras "mucho sufrimiento"

Guardar

Valencia, 11 nov (EFE).- Los defensas del Valencia José Copete y Dimitri Foulquier volvieron a jugar con la elástica blanquinegra tras más de ocho meses alejados de los terrenos de juego en el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, dejando atrás “mucho sufrimiento”, en palabras de su técnico Javier Aguirre.

Copete sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica que le obligó a pasar dos veces por quirófano y le ha tenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente, mientras que Foulquier no jugaba desde el 1 de febrero, ante el Betis.

PUBLICIDAD

En el caso del central sevillano, entró por primera vez en una convocatoria en el partido contra el Real Madrid el pasado sábado, pero no contó con minutos, mientras que el caso de Dimitri Foulquier es particular.

El lateral derecho francés fue intervenido el 12 de febrero de la rodilla izquierda y, cuando ya estaba en la fase final de su recuperación, padeció una lesión muscular en la pierna derecha en un entrenamiento a principios de septiembre. Además, sus molestias en la rodilla continúan.

PUBLICIDAD

Aguirre celebró poder contar con ambos jugadores de inicio en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, que se saldó con una goleada por 0-6 ante el modesto equipo de La Safor que compite en la Lliga Comunitat.

“A José lo conozco hace ya varios años, lo tuve un tiempo, dos o tres temporadas, y estaba muy emocionado, para él fue muy duro y muy largo. Evidentemente le falta minutaje, le falta ritmo de partido, pero tiene una buena actitud, tiene muy buen carácter competitivo y eso le ayuda en esa carencia de minutos, de ritmo futbolístico y, poco a poco, irá entrando en el equipo seguramente, lo mismo que Foulquier, son chicos que han sufrido mucho”, explicó Aguirre sobre ambos en la rueda de prensa posterior al partido de Copa.

El técnico mexicano, que coincidió con Copete en el Mallorca, apuntó que pedirá al sevillano que “sea competitivo como siempre”. “Anima, pelea, compite, saca bien la pelota, compite bien arriba, es valiente, en el mano a mano es capaz… A ver si recuperamos al Copete que compró el Valencia y que tuvo el infortunio de la lesión”, expresó.

Por su parte, Dimitri Foulquier expresó, en declaraciones al club, que, después de tanto tiempo, sobre todo quería disfrutar: “Jugar al fútbol es algo muy bonito y, cuando no lo tienes, lo echas de menos. Hoy volvía a disfrutar y estoy muy contento”.

“Desde la operación hace mucho tiempo y el último mes no he entrado más por decisiones técnicas. Hay que saber llevar todo esto y seguir trabajando para intentar ganar la confianza del entrenador. Después de estos meses me acuerdo de todo el mundo que me ha ayudado, de todo lo que he sufrido, los momentos difíciles. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos mucha suerte”, agregó.

“La verdad es que el objetivo era pasar y tener buenas sensaciones. Ha sido el caso, los goles al inicio nos han ayudado. El equipo ha estado serio y es lo importante. Estamos con necesidad de puntos. Ahora tenemos pocos lesionados y el objetivo es formar el grupo, trabajar juntos y hacer que el Valencia salga de ahí”, finalizó Foulquier. EFE

plm sm/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

El PP asegura que el paro “va contra el sentido común” y que la “élite” de los sindicatos está haciendo “un daño irreparable o muy profundo”

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

La convocatoria bajo el lema “salarios, vivienda y precios” ha paralizado el centro de la capital

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

El artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 ha reconocido que los trabajadores pueden explicar las reclamaciones y recabar apoyo durante el paro, siempre que respeten la libertad de quienes acuden a trabajar

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las borrascas Bruna y Charles dejan lluvias torrenciales y rachas huracanadas en casi toda España: aviso rojo en Cáceres y Ávila

Hasta 14 comunidades autónomas permanecen este miércoles con aviso por lluvias, viento u oleaje

Las borrascas Bruna y Charles dejan lluvias torrenciales y rachas huracanadas en casi toda España: aviso rojo en Cáceres y Ávila
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano